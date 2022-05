Nacho Fernández: "Enfrentarme a mi hermano ha sido complicado"

Nacho Fernández, capitán del Real Madrid en el Nuevo Mirandilla, confesó que vivió ante el Cádiz "uno de los partidos más complicados" de su carrera, ante la posibilidad de condenar al descenso a su hermano Alex, y deseó lo mejor al conjunto gaditano en la última jornada en la que se juega su continuidad en LaLiga Santander.



"Son partidos complicados de jugar cuando el equipo rival se está jugando quedarse en Primera, es algo muy importante para el Cádiz y a nivel personal, enfrentarme a mi hermano un día como este ha sido de los partidos más complicados que me ha tocado vivir. Pero esto es fútbol, cada uno tiene que luchar por su equipo. Le deseo al Cádiz que se salve la última jornada", dijo.



En el sorteo de campos protagonizaron Nacho y Alex una imagen inolvidable, ambos capitanes de Real Madrid y Cádiz. "La foto es muy bonita pero dentro del campo ha sido complicado porque se está jugando la permanencia, lo tienen que intentar hasta el final de la última jornada y le deseo lo mejor a mi hermano que lo tiene muy complicado".



No se mojó Nacho sobre la acción con la que terminó el encuentro, con una petición de penalti del Cádiz revisada desde el VAR. "Polémica no lo sé, tengo que verla otra vez, no me quiero meter en la labor de los árbitros", afirmó.



Y terminó dedicando elogios a Andriy Lunin, que detuvo un penalti que salvo el empate para el Real Madrid. "Lunin ha hecho un gran partido, ha hecho paradas decisivas y ha detenido el penalti. Para lo poco que ha jugado ha estado muy bien".