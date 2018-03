Muy pocos recursos: la anormal situación del Metapán para el Clausura 2017

El entrenador nacional Edwin "Bochinche" Portillo llegó nuevamente a su casa, el Isidro Metapán. Ahí consiguió el ascenso a la primera categoría, ganó siete títulos y ahora vuelve de cero, con nuevo plantel y diferentes aspiraciones, condicionadas por el factor económico.

Antes de pensar en levantar una hipotética corona 11 para los jaguares, el timonel considera que deben ser más objetivos y apostarle a quedar entre quinto o sexto lugar. Eso por las limitantes económicas del club, sobre las cuales ahondó en esta entrevista.

Hablar de Metapán es hablar de usted y viceversa, ¿qué se siente dirigir al equipo por tercera ocasión?

Me siento como alguien nuevo, porque han pasado cuatro años y eso a pesar de que soy de acá y conozco la formación del equipo, y muchos detalles que nos pueden ayudar. La primera vez que estuve fue similar porque teníamos un presupuesto bajo, no estaba ninguno de los presidentes que pasaron hace poco por el club, entonces el reto no va a ser el mismo, pero es similar.

Estamos compenetrados en que las cosas nos salgan, ya después de 10 años los equipos invierten mejor y nosotros también trataremos de ser competitivos.

Usted dice que el reto ha cambiado, ya no es el mismo, entonces ¿cuál sería el desafío del Metapán?

Vamos a armar el equipo nuevamente, vamos a empezar a gatear, no podemos caminar de un solo. Debemos ir poco a poco y el primer objetivo será buscar una clasificación entre los ocho. Uno siempre planifica las cosas para adelante y si salen mejor, pues bienvenido sea. Trabajaremos con lo que tenemos, siendo realistas, y no queremos engañar a nadie. Con la gente hay que ser honesto, que tenemos muy pocos recursos, muy poca inversión económica en material humano. La gente entiende y apoya mejor cuando conoce la situación.

Han pasado cuatro años, como usted dice, pero ya pudo ver la construcción del nuevo plantel, ¿cómo evalúa este proceso?

Uno debe pensar en ser optimistas. El 65 por ciento de la base está, de ahí los extranjeros que escojamos espero que sean de buen nivel y ya llenan el 75, 80 por ciento del equipo. Luego reforzándonos con unos dos o tres nacionales ya llegamos a un 90 por ciento y podemos competir. Ese va a ser el trabajo en pretemporada: que armemos un equipo que de lucha a los llamados grandes.

Usted dice que necesitan dos o tres nacionales más, ¿en qué áreas los requieren?

Especialmente en la mediacancha, un volante de contención y si tenemos un delantero que sea goleador nato estaríamos optando por él también.

La temporada pasada la defensa lo hizo bien pero faltó pólvora en el ataque, ¿cómo evalua esto?

Claro, en el equipo ese fue el talón de Aquiles. En los últimos juegos en que estuve, especialmente el del Alianza que quedó 2-0 (vuelta de semifinales en el estadio Cuscatlán), tuvimos llegadas pero no pudimos concretar. Un equipo que solo se sabe defender a la larga puede perder. En la defensa vamos a estar bien porque se renovó a Jonathan Barrios y a Milton Molina, y tenemos a (Óscar) Pleitez, a (José) Castellón y (Gerardo) Guirola. Solo hay que ver en la contención y un creativo.

¿Cómo ve a los otros equipos?

Si hablamos de los otros, creo que el Sonsonate no se está armando de lo mejor que se diga, al menos no he escuchado que se esté armando bien. Audaz, un equipo que acaba de subir, no sé cómo se van a armar, si van a tener dinero para invertir; Chalatenango, con problemas, Dragón no sé cómo va a estar... Entonces nosotros vamos a pelear por andar en medio de la tabla hacia arriba, vamos a buscar estar en los ocho.

¿Y se han puesto un tope en la tabla?

Nosotros vamos a tratar de estar en medio, siempre tenemos una ambición, vamos a confiar en el trabajo, tratando de estar entre los cuatro y si estamos ahí, mejor. Nosotros vamos a estar tratando de buscar entre el quinto y el sexto (lugar), pero si se puede más, mucho mejor.

Va a ser importante la experiencia de jugadores veteranos en el equipo que se han quedado, como Milton Molina, Jonathan Barrios y el mismo Paolo Suárez...

Eso va a ser importantísimo, especialmente para el jugador nacional que empieza a tener sus primeros partidos en la primera división y que no duda en confiar en las palabras de un jugador de la naturaleza de los que mencionamos. Eso a un jugador nacional lo motiva de gran manera.

¿Cómo ve a esos equipos que se manejan como los grandes favoritos? Alianza, Santa Tecla, Águila...

En el fútbol nacional no me sorprende que a estos grandes se les llame así, recuerde que las sorpresas están a la hora del día y no descartemos que un chico esté nuevamente peleando una final contra ellos.

Ustedes, en el aspecto económico, ¿qué tanto les ha afectado la reducción del presupuesto?

La directiva hizo un presupuesto en gastos de forma que no se quede mal con los jugadores, que los números alcancen y la experiencia que tiene el licenciado (Roberto) Campos es enorme, y se ha hecho un balance para no quedar mal con el plantel.

¿Y qué tanto se les redujo el presupuesto para cubrir a la plantilla que tienen?

Creo que por lo menos en un 35 por ciento se redujo.