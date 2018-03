Murialdo busca protagonismo en FAS

El atacante Allan Murialdo le dio la última victoria a FAS, en un partido en el que tuvo que remontar un 0-1 para terminar ganando 2-1 a Dragón.De acuerdo con el argentino, el doblete del pasado domingo llegó por mérito colectivo. “Para un delantero, hacer goles es lo mejor que hay. Los necesitábamos para conseguir el triunfo que tanto veníamos buscando. Pero si fuera por mis compañeros no habrían llegado”, aseguró.Murialdo llegó como nuevo refuerzo de FAS para el Clausura 2017 procedente de Luis Ángel Firpo, equipo con el que disputó 667 minutos y anotó un tanto en el Apertura 2016. “En 15 partidos que no ganábamos, la afición de FAS siempre estaba. Les pedimos que nos sigan apoyando. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer jornada a jornada”, apuntó.Los tigrillos se enfrentarán este jueves a Municipal Limeño, en el duelo que cerrará la jornada nueve del Clausura. El cuerpo técnico volverá a contar con Jorge Morán y Rubén Marroquín, quienes pagaron sus respectivos juegos de castigo. El atacante Allan Murialdo le dio la última victoria a FAS, en un partido en el que tuvo que remontar un 0-1 para terminar ganando 2-1 a Dragón.De acuerdo con el argentino, el doblete del pasado domingo llegó por mérito colectivo. “Para un delantero, hacer goles es lo mejor que hay. Los necesitábamos para conseguir el triunfo que tanto veníamos buscando. Pero si fuera por mis compañeros no habrían llegado”, aseguró.Murialdo llegó como nuevo refuerzo de FAS para el Clausura 2017 procedente de Luis Ángel Firpo, equipo con el que disputó 667 minutos y anotó un tanto en el Apertura 2016. “En 15 partidos que no ganábamos, la afición de FAS siempre estaba. Les pedimos que nos sigan apoyando. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer jornada a jornada”, apuntó.Los tigrillos se enfrentarán este jueves a Municipal Limeño, en el duelo que cerrará la jornada nueve del Clausura. El cuerpo técnico volverá a contar con Jorge Morán y Rubén Marroquín, quienes pagaron sus respectivos juegos de castigo.