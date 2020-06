Murgas: "El 4-0 al Alianza en la final es el partido que me marcó"

Hay dos etapas en la vida de Gilberto Murgas. La primera es de jugador profesional, aquel que marcó una época desde el mediocampo vistiendo los colores de FAS y que prácticamente lo ganó todo. La otra es la que disfruta de lo que hasta ahora ha logrado.

Ambos perfiles identifican a la perfección a aquel volante que debutó en la primera división el 29 de septiembre de 1996 con el Once Lobos en la victoria sobre el Firpo (5-4). Ahora, con casi diez años de retiro y su escuela de fútbol en Houston, Estados Unidos, comparte esos recuerdos con EL GRÁFICO.

De inicio, reconoce que en su momento como jugador tigrillo no daba crédito de lo que estaban haciendo. "Al ver la historia nos damos cuenta que hicimos algo fuera de lo normal. Hasta se me enchina la piel al recordar. Te soy honesto, en ese momento no sabía la magnitud de lo que estábamos haciendo, como que era de hielo, pues trabajamos para ganar. Ahora, viendo los juegos nos damos cuenta de todo. Es una agradable transición", dijo.

Tiene su partido favorito, uno que le marcó y fue la final del Clausura 2002. Le gusta enseñarle a su hijo los partidos que hacían, analizan los juegos y "ahora los estoy disfrutando más que en ese momento". En dicha final marcó un antes y un después en su carrera pues había presión por ganar y la manera en que se hizo, goleando al Alianza 4-0 lo cual "fue algo increíble".

"Esa final fue la que me marcó. Veníamos con FAS en una situación inestable, llegaban y se iban extranjeros, veníamos de picar piedra desde abajo. Había años de no levantar una corona y tenía hambre y sed de ser campeón y lo conseguimos. Lo disfruté mucho y ahora sé lo importante que es ser campeón con FAS", confesó.

Dentro de los golpes de efecto tras esa final fue que se dieron cuenta que podían ser ganadores y en cuanto a su juego, "me divertí jugando al fútbol. Creo que eso es lo primordial. Estar en el campo era algo maravilloso". No era simplemente ganar sino la forma en que lo hacía, con un equipo de buen toque.

"Nunca cambiamos el estilo, nuestro fuerte era de controlar el partido en base de posesión de balón. Nuestro FAS tenía gran calidad técnica y colectiva, todos los jugadores sabíamos qué hacer con la pelota y por eso hacíamos la diferencia. Marcamos historia. Tuvimos una camada de jugadores fantástica, con Alfredo Pacheco, Marvin González, Cristian Álvarez, Víctor Mafla, Luis Castro y aún me quedo corto con los nombres ", recordó.

Pero también hay derrotas que dolieron y una de ellas fue la eliminación ante el Firpo en semifinales del Clausura 2003. El FAS llegó invicto y los pamperos ganaron 2-1 en la ida. Murgas anotó en ese juego de vuelta el que era 2-0, pero Henry Sevillano puso el descuento y cayeron en penaltis.

"En los penaltis fue cosa de suerte. Nos tocó lo malo y después Firpo fue a la final y perdieron (3-1), en ese entonces el equipo a vencer éramos nosotros y lo que pasaba después ya daba igual", apuntó.

A balón parado

Murgas era un especialista con los tiros libres y para llegar a eso tuvo que entrenar mucho. "Me quedaba después de cada práctica y recuerdo que el profe Villa (Carlos Villarreal, ex preparador físico) me llegaba a sacar y me decía que me fuera a casa", dijo.

Su mancuerna en esas prácticas era Luis Contreras, quien se quedaba entrenando con Murgas. Asegura que con el paso de los años fue perfeccionando su técnica "porque en un inicio le pegaba de una manera y al final de mi carrera de otra".

Murgas se retiró en el FAS en el Clausura 2011 pues ese era su deseo. "Quería aclarar que en mi primera salida no fue por mi voluntad y don Reynaldo (Valle, expresidente del equipo) decía que yo estaba pidiendo mucho dinero. Pero cuando regresé le dije a Byron (Rodríguez, ex presidente) que lo hacía porque quería retirarme aquí ".

Tras su retiro dejó un balance de 389 partidos en primera división y 35 goles. Aparte de FAS jugó en Chalatenango y Águila.

¿Qué hace ahora?

Murgas tiene una academia de fútbol en Houston, Estados Unidos, el cual comenzó hace dos años. Asegura que su motivación era el enseñar lo que había aprendido, por lo que le gustó la forma de planificación y ejecución de los clubes en el país norteamericano y decidió lanzarse. Posee cuatro niveles con 60 niños y para este año esperan abrir dos más en femenino.

"Esto es una mina de oro aquí. Hay muchos niños que les gusta el fútbol y va creciendo mucho en los últimos años. La mayor academia es la del (Houston) Dynamo (de la MLS) pero ahí vamos compitiendo, dándoles la guerra a todas las academias", destacó.

La pandemia complicó los planes que tenía. "Habíamos planificado todo el año, pero debido a esto nos tuvo que mover todo. Estamos a la espera que esto termine y pues a comenzar de cero", dijo. "Esperábamos tener un repunte este 2020 pero así son las cosas".

Murgas también tiene experiencia en la dirección técnica pues estuvo al frente de un club de tercera división en Houston y lo llevó hasta las Semifinales de la State Cup. Ha sacado el grupo C en Estados Unidos y quiere abrir un espacio para sacar el resto de cursos. "Me gustaría mucho dirigir de manera profesional".

Aparte de su Academia, el ex volante nacional también tiene un trabajo en el aeropuerto aunque debido a la pandemia también ha estado en receso. Ahí labora supliendo unas tiendas en terminales.