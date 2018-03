Murciélagos FC de México hace nueva oferta por Bladimir Díaz

El periodista mexicano Yaniel Valdez confirmó hoy que el Murciélago de la segunda división azteca ya envió otra oferta por el delantero colombiano Bladimir Díaz, quien estaría cerca de salir del fútbol cuscatleco.

La posibilidad de que Bladimir Díaz salga del Chalatenango no es remota, según Valdez, y sostiene que el Murciélagos mantendría su posición de contratar al futbolista colombiano. Ya habría hecho otra propuesta por el jugador, después que el actual presidente del Chalatenango rechazó la primera.

Valdez expresó en redes sociales que hay una negociación abierta con el jugador, e incluso ya habría un acuerdo de palabra con el futbolista de 25 años que reside en el país desde 2012.

Me confirman que hoy se mando otra propuesta por Bladimir, según fuentes el presidente de chalate puso condiciones las cuales ya fueron aceptadas. — Yaniel Valdez (@yaval92) 9 de diciembre de 2017

EL GRÁFICO consultó el viernes con Rigoberto Mejía, presidente del Chalatenango, quien expresó que no han recibido ninguna oferta por el jugador. “No tenemos ningún problema con él ni tengo ninguna oferta. No hemos hablado con nadie. No es negociable Bladimir ahorita”.

Yaniel Valdez, quien se identifica en su cuenta de Twitter como colaborador en @VAVEL_Mexico: @Dorados, @murcielagosfc, @Pacificdemaza y @verdesxsiempre asegura que hay varios futbolistas en El Salvador que podrían desempeñarse en el fútbol azteca.

En el Salvador existen jugadores de buen nivel que podría jugar en primera y segunda sin problemas, hay que fijarnos mas las ligas de centro America. — Yaniel Valdez (@yaval92) 9 de diciembre de 2017

De manera extraoficial también se confirmó un interés de un equipo del occidente del país por el delantero colombiano, lo que aumenta las posibilidades de que Díaz salga de las filas moradas.