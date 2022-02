Municipal Limeño vence al Atlético Marte con doblete de Lezcano

Municipal Limeño derrotó a Atlético Marte en Santa Rosa de Lima con dos goles de su delantero paraguayo Javier Lezcano.



El equipo de Carlos Romero volvió a triunfar en el Clausura y logró sumar en la acumulada para recortar distancias con Metapán y Santa Tecla.



Javier Lezcano fue la gran figura del partido al firmar un doblete ante el equipo carabinero aprovechando la ausencia de Nicolás Muñoz en el ataque.



Por el otro lado, Atlético Marte no pudo seguir con su racha positiva y reaccionó tarde en contra de la portería rival, dónde se vieron vulnerables en el contragolpe en los últimos instantes.



El partido inició con un leve dominio del equipo bombardero tratando de aprovechar al máximo la pelota parada buscando a sus centrales colombianos Tardelis Peña y Andrés Quejada.



Poco a poco el equipod e casa comenzaría a tomar la batuta del partido y empezó a generar juego a ras de piso.



Sobre los 12 minutos, Javier Lezcano abrió el marcador para Municipal Limeño luego d euna bonita jugada entre Edwin Sánchez y Yair Arboleda que terminó con un centro bajo por el sector izquierdo que llegó a cerrar de buena manera el paraguayo.



El partido cayó en un bache con mucho pase cortado y pases imprecisos, sin embargo, el cuadro cuchero tuvo la oportunidad de ampliar el marcador con una volea que empalmó y se fue cerca del poste de Derby Carrillo.



El paraguayo se sentía inspirado en la tarde calurosa de Santa Rosa de Lima y estuvo cerca de un nuevo tanto con un remate de cabeza que Carrillo salvó sobre lo último cuando los aficionados preparaban un nuevo grito de gol.



Ya sobre los últimos minutos del primer tiempo Marte empezó a bombardear el área rival a puros centros pero Melgarejo y la zona baja de los santarroseños estuvieron atentos para amarrar la ventaja hasta el descanso.



SEGUNDO TIEMPO

Para la etapa complementaria, ambos técnicos mandaron sus mismos once iniciales con la particularidad que el equipo de Ancheta adelantó líneas en busca del gol del empate.



A los 60 minutos, el equipo carabinero tuvo su ocasión más clara de cara a la portería rival. El guardameta de Limeño midió mal un centro por izquierda y dejó el balón suelto en el área para que llegara Jonathan Aguilar a fusilar la portería rival pero Mario Machado salvó con su cabeza y desvió a un costado el remate.



Por el otro lado, Carlos Romero trató de reforzar el mediocampo con el ingreso de los juveniles, siempre dejando a Lezcano como referente de ataque aprovechando los espacios que dejaban los marcianos.



Ya en los últimos minutos, Limeño comenzó a sostener el esférico lejos de su portería mientras que los capitalinos empezaron a mandar balones largos de manera desesperada para hallar el tanto de la igualdad.



Sobre los 87 minutos, el extremo Ever González fue derribado en el área tras una salida a la desesperada de Derby Carrillo y el juez Edgar Ramirez decretó penal para los cucheros. Sin Nicolás Muñoz en el campo de juego fue Lezcano quien tomó la responsabilidad e hizo efectivo el cobro anotando su doblete y certificando la victoria cuchera.