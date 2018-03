Municipal Limeño tendrá a partir de hoy nuevo presidente

La dirigencia de Municipal Limeño sufrirá cambios drásticos a partir de ésta tarde cuando el actual presidente del equipo unionense, Rómulo Gómez, entregue el mando del equipo oriental al actual vicepresidente, el empresario unionense Martín Herrera.



El traspaso de mando se realizará ésta tarde en Santa Rosa de Lima a partir de las 17:30 horas, así lo externó el propio Rómulo Gómez vía telefónica desde la ciudad unionense.



"Hoy entrego las riendas del equipo, tal como lo había dicho hace una semana, el nuevo presidente será Don Martín Herrera, será él a partir de hoy que decida si reestructura completamente la actual junta directiva o verá él con quién contará y con quién no de la actual junta", afirmó Gómez.



El nuevo presidente de los limeños es un empresario salvadoreño nacido en el departamento de La Unión radicado en la ciudad estadounidense de Houston, Texas y actualmente tenía el cargo de vicepresidente de Limeño.



Sobre los motivos que lo aleja de la dirigencia limeña donde mantuvo la presidencia desde que el equipo militaba en segunda división ya que bajo su administración el plantel auriazul logró retornar el año pasado de manera directa a la primera división luego de una década de ausencia tras ganar los dos torneos cortos.



Gómez admitió que "son por aspectos personales, he descuidado mucho a mi familia y mis negocios, ya ellos me exigen que conviva más con ellos, se ha hecho una gran inversión económica que al momento se ha vuelto difícil de sostener, siento que ya es tiempo de un relevo a fin que llegue personas con ideas frescas y no dudo que Municipal Limeño bajo el mando de don Martín (Herrera) será exitosa."



Sobre el costo económico que ha sufrido su patrimonio, Gómez solamente comentó que ha sido enorme. "Tengo una inversión que no he recuperado de unos $163 mil dólares que no creo que pueda recuperar, son las cosas que uno arriesga cuando se mete a ésto de dirigente, vamos a ver más adelante", externó.