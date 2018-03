Municipal Limeño dio su aval al estadio Barraza

El representante del Limeño ante la liga mayor, José Vásquez, dijo que no tienen problemas por jugar la vuelta de cuartos de final ante el Águila en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel.Las dudas en torno al terreno de juego de los emplumados, que empataron 1-1 en Santa Rosa de Lima en la ida, radicaban en que las imágenes más recientes mostraban el engramillado del nido aguilucho en malas condiciones.Pero Vásquez explicó que hay luz verde para que el encuentro de este domingo, a las 3:00 de la tarde, se juegue ahí."El entrenador (Jorge) Casanova fue a revisarlo junto a una comisión del Águila y dijeron que ya estaba apto para jugar", explicó el representante de los santarroseños.Y este cambio de sede, que se anticipó de parte de la dirigencia negronaranja desde antes de terminar la fase regular, no cambia las intensiones del Limeño. "Nosotros estamos confiados en que podemos ganar ahí, y quizá por eso viene que no protestemos por ir al Barraza", comentó Vásquez.Por otra parte, el encargado de los asuntos del cuadro unionense ante la liga dijo que hay muchos aficionados motivados por el desempeño del equipo, incluso gente que ha viajado de Estados Unidos y que presenciará el partido.