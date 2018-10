Municipal Limeño denuncia “penal dudoso” a favor del Sonsonate

Municipal Limeño tuvo mucho desgaste ante Sonsonate por la desesperación de buscar el gol del empate, pero terminó resintiendo el cansancio de haber jugado dos días atrás contra Alianza. Sin embargo, los cucheros no creen en excusas y son conscientes de que deben cortar la próxima semana su mala racha, aunque su siguiente rival esté en alza.

El técnico Víctor Coreas habló de que su equipo no se lamenta, pero hay malestar por el penal que les pitaron.

"Ellos hicieron un partido muy disputado y también contaron con situaciones de suerte, porque la bola ya estaba casi adentro y la sacaron. De lamentar no nos lamentamos, no es de lamentaciones este trabajo, los muchachos trabajaron en busca del gol de la paridad porque nos marcaron un penal muy dudoso y frío, y eso cambió el juego. Nosotros nos replanteamos en busca del gol pero no llegó".

Coreas agregó que su equipo sintió la fatiga de haber jugado bien ante Alianza, el jueves. "Todos los partidos son difíciles y hay que jugarlos, hay cuestiones que aplican como venir de dos días de recuperación".

El capitán santarroseño, Clayvin Zúniga, opinó que "este es el resultado que no deseábamos. En el segundo tiempo tuvimos mayor llegada pero no pudimos ser claros para lograr el empate. Nos vamos tristes pero con la cabeza en alto. Contentos mas no satisfechos por el esfuerzo del equipo".

UNA MALA RACHA

El volante Isidro Gutiérrez se sinceró de que ya preocupa la mala racha de seis juegos en fila sin conseguir victorias.

"Lastimosamente no pudimos empatar, el trabajo que hicimos fue bueno y quisimos ganar a como de lugar", indicó.

"Preocupa bastante (6 juegos sin ganar) pero si jugamos los partidos al cien podemos sumar en la tabla. Fallamos en muchas ocasiones y eso nos está afectando terminar las jugadas", declaró.

En tanto, el contención Roberto Maradiaga valora que contra FAS esa victoria que se ha negado tiene que llegar. "Creo que el equipo lo entregó todo e hizo todo lo posible para empatar o ganar. Propusimos y tomamos control del partido pero el fútbol no es de jugar bien, sino de hacer goles. Es muy complicado lo que nos ha tocado pasar pero esperamos ganar el siguiente partido porque todavía seguimos en la lucha para clasificar".