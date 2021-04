Municipal Limeño dará de baja a Eisner Loboa

El Municipal Limeño ya no contará con Eisner Loboa, su fichaje estelar para este Clausura 2021, luego que tanto el club como el jugador llegaran a un acuerdo de resciliación de contrato.

El 10 de febrero, el conjunto auriazul anunciaba como fichaje estelar al futbolista colombiano, quien fue multicampeón en el fútbol mexicano tras su paso con el León, Puebla, Morelia y Altas, todos de la Liga MX.

Sin embargo, hasta la fecha (7 de abril), cuando el torneo ya cursa la cuarta fecha de la segunda fase, es decir, 10 partidos después del inicio de la liga, el jugador no ha disputado ningún partido con el conjunto mantequero.

Según la versión del club, Eisner Loboa se presentó al equipo, entrenó con sus compañeros, pero debido a que no contaba con su CTI y su permiso de trabajo en El Salvador, el jugador solicitó una autorización para viajar a Colombia a resolver un "asunto familiar" mientras se tramitaba la documentación.

"Él ya está descartado, hablé con él la semana pasada y tiene un problema familiar, le habían puesto una restricción y no pudo viajar desde Colombia", explicó Samuel Gálvez, presidente del equipo santarroseño.

Según aclaró Gálvez, el futbolista colombiano había firmado contrato y estaba habilitado para jugar en el Clausura 2021, sin embargo, debido a las restricciones que tiene en su tierra natal, no podrá venir a El Salvador.

"Él tienía toda la documentación y estaba listo para jugar, tiene su credencial de residente también pero en vista de la restricción él no se puede venir. Yo le decía que le daba hasta el lunes o martes de esta semana pero el torneo va rápido y solo van quedando seis partidos", explicó Gálvez.

Asimismo aclaró que a más tardar la próxima semana, el club tendrá en su poder el documento que avala la resciliación de contrato.

"No puede venir por las restricciones de su problema familiar, pero ya le quitaron esa restricción y el problema es que hay que esperar que la bajen del sistema y mientras eso no suceda él no puede salir y la decisión que hemos tomado es que ya no venga, firme la resciliación y vamos a tener que desvincularlo", comentó el dirigente.