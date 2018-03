Municipal Limeño acumula más bajas para el Apertura 2017

El Municipal Limeño ya había descartado la continuidad de la mayoría de extranjeros, a excepción de Carlos del Giorno, que se mantiene, pero hoy han revelado nuevas bajas en el club.Entre los elementos que ya no siguen hay jugadores que vencieron contrato y no renovarán y otros a los que el técnico paraguayo Hugo Ovelar ya no ve como piezas a utilizar en el próximo torneo Apertura 2017.Las bajas son: Yuvini Salamanca, Pastor Melgar, Ramiro Carballo, Mauricio Quintanilla (operado hace un par de semanas), el portero Willian Ernesto Torres, Christopher Galeas y Fabricio Alfaro.Estos se suman a los ya retirados: Aly Arriola, Óscar Móvil y Julio César de León, mientras que en el plano de altas solo se reporta a Daniel Moreno, exjugador del Santa Tecla y campeón con esa institución.Sobre su salida del club, el mediocampista Yuvini Salamanca se mostró tranquilo. "Lo que pasa es que los últimos partidos del torneo ya no tuve mucha regularidad y por eso es mejor ir buscando por otros lados", comentó el exseleccionado nacional, que no descartó seguir en la primera división una vez venció su contrato con el Limeño."Yo estoy bien, terminé bien, me gustó el nivel de fútbol. Al final se cerró bien, el equipo va a cambiar bastante", agregó.