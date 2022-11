Mundial Catar 2022: Uruguay-Corea del Sur, EN DIRECTO

No hubo goles. Uruguay y Corea del Sur se repartieron los puntos tras empatar por 0-0 en Education City.

Uruguay no pudo pasar del 0-0 en su estreno en Qatar 2022 contra Corea del Sur, en un partido correspondiente al Grupo H y en el que los de Diego Alonso no pudieron imponer su fútbol ante un conjunto asiático que mostró buena imagen e incluso hizo más méritos para llevarse los tres puntos.

Sin embargo, no transformó en peligro real sus llegadas y fue Uruguay la que contó con dos balones a los palos: un cabezazo de Diego Godín en el minuto 44 y un disparo desde fuera del área de Fede Valverde en el 88.