Mundial Catar 2022: Un salvadoreño en las calles de Doha

Sigo al fútbol por mi padre desde que era un niño de kinder. Recuerdo que en la tele veía como Jamaica le sacaba un empate a El Salvador en el Cuscatlán y mi papá se levantaba diciendo: "Ya estuvo. Hoy era". Mi primer recuerdo de un partido de fútbol fue una decepción porque mi papá estaba triste porque no íbamos al mundial. Y no él y yo. No. El Salvador.

Para mí, hay distintos tipos de consumidores de este deporte: primero ese que gusta del fútbol y su contexto global del juego con lo que mueve en su entorno, y segundo el hincha que ama a un club y a su selección. Pero hay un tercero: el que se deja envolver por el fútbol en toda su dimensión y además es fanático de su selección y club. Creo, que yo voy ahí.

Foto: Carlos ‘Colo’ Rodríguez. @ColoRodri__

Soy el que alguna vez soñó ir con su padre a ver a su selección en un Mundial. Tener esa revancha de ir al mundial luego que Cienfuegos, 'Nenei', Díaz Arce, Cerritos y demás, no pudieron. El mundial es la máxima fiesta cultural de este deporte. No hay nada más arriba. Mueve tantas esferas de poder político, además, que cada cosa se observa con lupa. La selección de las sedes, es el mayor ejemplo. Controversiales como mínimo. Y desde que FIFA designó a Catar el fútbol fue tema de conversación hasta para los que reniegan del juego. Era inimaginable. Incomprensible. Irrealizable tal vez.

Pero ahora, desde una habitación en Doha, en tengo un mes de ser el aficionado más feliz, cumpliendo mi sueño y el de mi papá, Q.E.P.D.

Foto: Carlos ‘Colo’ Rodríguez. @ColoRodri__

Ha sido un carrusel de gestiones y afanes, de arreglos de última hora y cambio de planes, pero entrar y disfrutar la experiencia de 11 partidos de un mundial. Experimentar tener aire acondicionado en un estadio. Ver como de la nada en pleno partido, la gente se va a rezar a un cuarto diseñado exclusivamente para orar. Aunque choque con pleno partido. Experimentar acomodaciones de primer mundo con comida cara y desagradable. Mal preparada, helada, fea (con excepción de los chicken shawarma). De hecho pensé que me iba a ir mal con la comida de acá pero sabiendo pedir las cosas sin tanto condimento comés rico. En fin. Vayamos por partes.

Lo primero fue obtener la hayya. Así se le llama a la visa catarí que además funciona como ‘Fan ID’ para entrar al país durante el mundial. Sirve también para usar el transporte público gratuito de una red de metro moderna y cómoda, con excepciones, además de ser tu identificación universal para acceder a cualquier actividad dentro del país durante la copa.

Hubiera querido viajar como muchos de los aficionados americanos que llegaron a Catar habiendo hecho antes escalas en El Cairo, Estambul o Dubai, o quizás antes en Barcelona, París, Londres o alguna ciudad alemana. Yo no, fui de los que se metió 14 horas después de una rápida escala en Estados Unidos acumulando cansancio y empezando a experimentar, o padecer, la convivencia con los grupos de viajeros de la India a bordo.

Para mi suerte, compartí trayecto con dos chicas saudíes. Venían sin velo y repasaban alegres sus vacaciones con novio en Estados Unidos. Parecían occidentales y realmente sus apariencias y comportamientos no me advirtieron lo que vería al llegar a Catar. Podría decir que no me prepararon, porque en las tres semanas siguientes no volví a ver mujeres así de emancipadas, salvo las turistas, claro.

Tengo que hacer esfuerzos de memoria para repasar las experiencias desde que llegué a Catar, más de las que suponemos caben en un período normal de 30 días.

Foto: Carlos ‘Colo’ Rodríguez. @ColoRodri__

Que un país con la mitad de la extensión territorial de El Salvador haga un mundial, tiene innumerables ventajas. Todo queda muy cerca y fácilmente a 15 minutos caminando queda una estación de metro en Doha. El tiempo se puede multiplicar los días de partido por la afluencia de aficionados. Son tres líneas diferentes; verde, amarilla y roja, que conectan el centro de Doha con las zonas más comerciales y turísticas además de los estadios.

Si no se quiere caminar, tranquilo, el Uber resuelve fácil. Al ser un país productor, la gasolina no es un problema. Tramos o viajes que en El Salvador te pueden costar $10 o $15, acá te cuestan entre $3 y $9. Eso sí, El GPS es un desastre. Si vas a un lugar donde perfectamente podrías ir en línea recta, el GPS te hace dar vueltas incomprensibles. Los primeros cuatro días padecí eso varias veces, lo que se sumó a un jet lag y al entorno completamente nuevo. Andaba desorientado.

Caminar no era sencillo. Dónde fuera, en zonas residenciales no comerciales, hay polvo, arena, o material de construcción. Hay tramos donde no hay aceras. Lo primero que pensó el aficionado que soy fue: "bueno, estos cabrones hicieron todo nuevo y lo que ya no hicieron les valió verga limpiarlo. Lo dejaron así y si no se pudo no se pudo. A la verga".

No había aficionados en las calles. No entendía nada. Cero color. Nada. Ir a un museo, biblioteca, caminar en la calle… era tranquilidad absoluta. Desértico. Solo carros en las calles, pero en las aceras nadie caminaba. No había hinchas. Por ahí me enteré que ciertos canales de televisión convocaban gente para "calentar la previa" porque nadie por su cuenta andaría por ahí con banderas o tambores. Los que salían en los videos eran indios que viven acá, pero un día antes del partido inaugural, todo cambió de golpe.

¡Arrancó!

El día anterior al partido inaugural, se abrió el ‘FIFA Fan Festival’, donde los aficionados que vinieron a Catar sin boletos para entrar a los estadios ven los encuentros en pantallas gigantes.

El lugar cuenta con muchos espacios de entretenimiento construídos por cada sponsor del mundial, y sobre todo, con algo que es como oro líquido, como un pozo del mejor petróleo del mundo: ¡cerveza!

Cualquier fanático al que se le preguntara por lo mejor de esos lugares respondía fácil y rápido: "hay cerveza". Y sí. Cara, pero hay. Cuesta Q50 (riyales cataríes) un vaso de cerveza allí. Eso vienen siendo unos $13.73 a como está el cambio en el momento que escribo esto. Pero la gente lo compra. "¡Cómo chingados haces un mundial dónde no te dejan comprar alcohol!”, dice un mexicano que gastó más de $1,000 por boleto para cada partido de su selección en plataforma de reventa no oficial. El precio oficial de este boleto es de $72, una diferencia loca, pero el mexicano los pagaba. Quedé impresionado de ese amor mexicano por su equipo. Aunque casi todos hablaban en negativo de su selección, ahí estaban. Su eliminación fue una pérdida para el ‘fan fest’. Sin mexicanos el ambiente de fiesta bajó. Y a medida fueron eliminando los latinos fueron los árabes fueron los que pusieron el color.



Árabes e indios, claro. Con Brasil y Argentina aún vivos, el 70% de los fans con camisas amarillas o albicelestes eran indios o bangladesíes. De cada 10 palabras que dicen, 8 son una misma: "¡¡¡Messi!!!". Festejan con un bullicio que puede ser molesto y me recordaban las 14 horas del vuelo en avión.

Foto: Carlos ‘Colo’ Rodríguez. @ColoRodri__

Un salvadoreño en un mundial irrepetible.

Es claro que mi relato lo hago con ojos de un salvadoreño sorprendido por la experiencia multicultural en el Golfo Pérsico, en una ciudad riquísima que parece estar anclada en el pasado y al mismo tiempo huele a modernidad.

Muchas cosas son difíciles en el mundial de Catar. Digo ‘en el Mundial’ porque me explican que todo es extraordinario en Doha por la Copa del Mundo. La más difícil son las caminatas. La lógica saturación de los buses y metros los días de partido es un suplicio. Procesiones de una hora y media a 3 horas. Tramos donde podrías hacer caminata en línea recta, tenés que hacerlo en zigzag.

Foto: Carlos ‘Colo’ Rodríguez. @ColoRodri__

Pero lo que complica más son los amigos indios, que gritan todo el tiempo y carecen del mínimo sentido de espacio personal. Sus sonidos y sus olores son, sin duda, protagonistas de las calles.

Sin embargo, los traslados al estadio, las horas previas, el partido y el retorno post partido, son los momentos donde la magia de la diversidad cultural aflora y se entremezcla. Llevar tu bandera o un distintivo de tu país es crucial.

Fuera del masivo uso de camisetas argentinas por parte de los indios o bangladesíes y demás, cada quien carga su bandera de origen. Algo obvio para mí, es no soltar mi azul y blanco. Me ha llegado a causar risa como me preguntan si soy salvadoreño, y me pregunto en mi mente: ¿Quién p*tas andaría una camisa o una bandera de El Salvador encima sin ser salvadoreño? Pero lo más curioso viene después y son las preguntas a continuación: "¿De ahí es el presidente copado?", me dicen argentinos. "¿Si es bueno tu presidente?", me preguntaron unos ticos. "¿Y sí gana usted en Bitcoins?", me consultó una venezolana con su hija. Otros no preguntaban. Más bien, me dicen lo que piensan sin frenarse: "El Salvador, claro, ahora todos quieren estar como ustedes, cómo quisiéramos nosotros estar así". A todo esto, respondí con mi propio punto de vista. Les costaba creer que el ambiente esté tan polarizado para entrar a temas tan fangosos como la política y claro está que no compartiré acá mis respuestas a ellos. Las pláticas eran extendidas y muy profundas pero no pienso extenderme más sobre mi opinión aquí.

Se viene una final en la que ya está instalada Argentina y Francia. Una final de mundial en la que he podido conocer un país revolucionado en poco tiempo. Uno en el que he conocido cómo abordar a un local. Cómo no abordar a una local. Confirmé que siempre para un salvadoreño el menor o nulo apoyo es el que viene de otro salvadoreño (salvo ligeras excepciones), y que siempre, siempre, hay cabida para la amabilidad y el intercambio cultural con alguien de origen diferente al tuyo. Yo me quedo con los mexicanos, con la bienvenida que dan los argentinos a su fiesta aunque siempre tengan su 1% de agrandados. Me llevo las fotos que tomé en lugares inadecuados y las que por prudencia no tomé. Me quedo con mis prejuicios occidentales rotos o al menos cuestionados y con la paciencia para ir digiriendo por mucho tiempo más esta experiencia. Quisiera que no termine este mundial, pero extraño las pupusas.