Mundial Catar 2022: Prueba de fuego para España ante Marruecos

Wahid Regragui, seleccionador de Marruecos, y Munir El Kajoui, uno de los porteros del próximo rival de España en el Mundial de Qatar 2022, en el encuentro de octavos de final de este martes en el estadio Education City, de Al Rayyan, son conscientes de la dificultad del partido y alabaron la calidad del equipo que dirige Luis Enrique, pero no quieren desaprovechar la oportunidad de lograr la mejor clasificación histórica de su país en el torneo más importante por naciones del orbe.



A 24 horas del partido más importante en un Mundial de Marruecos -que nunca pasó de octavos, instancia en la que la eliminó Alemania en México'86- ambos se expresaron de forma similar este lunes al ser preguntados por EFE en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar.



Regragui comentó que la Roja "tiene un estilo de juego muy reconocible" y que "no" le ve "debilidades", mientras que el cancerbero melillense indicó que "España siempre sale a ganar sus partidos" y "quiere ser protagonista", pero que van a "intentar competir" y que quieren "ganar".



"Me gusta mucho la cultura del fútbol de España, la cultura del fútbol que hay en ese país. Llevan quince o veinte años jugando de la misma manera, con el famoso 'tiki-taka' (sic) y con jugadores de gran talento", contestó a Efe Regragui, de 47 años, que asumió el cargo de seleccionador de Marruecos hace poco más de tres meses y que, en su etapa como futbolista, militó durante dos temporadas en el Racing de Santander y fue 52 veces internacional con Marruecos.



"España es un equipo que quiere siempre la pelota y nunca se la cede al rival, con un estilo muy reconocible. Aunque le pongas otra camiseta, siempre sabes que está jugando España", indicó el seleccionador marroquí, que ase refirió a la Roja como "una de las favoritas para ganar el Mundial".



"Cada país tiene su modelo de juego. Pero nosotros también tenemos el nuestro. A España no le veo debilidades, sólo le veo calidad", respondió a Efe el seleccionador de Marruecos, que pasó como primera de un grupo en el que relegaron al segundo puesto a Croacia -actual subcampeona del mundo- y en el que quedó eliminada Bélgica -tercera en el pasado Mundial, hace cuatro años-.



"Ellos comienzan a tocar el balón y empiezan a cansar al adversario; Rodri a Laporte, Laporte a Rodri, Rodri a Laporte; Laporte a Rodri, y Rodri a Busquets; y así es un esfuerzo seguirlos. Tienen un 70 por ciento de posesión. Y se han enfrentado con ese planteamiento a Alemania. Pero nosotros también tenemos nuestras armas. España es una de las favoritas a ganar el Mundial; sería una gran sorpresa que ganáramos, pero lo vamos a intentar", comentó el técnico del equipo marroquí, que este lunes por la tarde efectuó su último entrenamiento con miras al partido de octavos, en el Al Duhail SC Stadium, su centro de trabajo deportivo durante el Mundial de Qatar 2022.



"Para nosotros cada partido es una final aquí; y ésta será nuestra cuarta final seguida. Este partido es muy complicado para nosotros, nos enfrentamos a uno de los mejores equipos del mundo", recalcó Regragui, que se refirió a su capitán, Romain Saiss (Besiktas) como uno de los "líderes" del equipo.



"Es una final más; y tenemos que darlo todo, hasta la extenuación. El que se canse que pida el cambio, que entrará otro; pero que lo pida cuando no le quede nada más dentro. Todo el mundo está muy bien, porque tenemos un equipo médico muy bueno, también. Y tenemos todas las herramientas para rendir a tope", indicó.



Los 'leones del Atlas' participan por sexta vez en una fase final de un Mundial, cayendo siempre en la primera ronda salvo en el segundo Mundial que organizó México -después del de 1970-. En su última comparecencia, en el de Rusia, hace cuatro años, cerraron, como cuartos, el grupo de España: a la que, no obstante, hicieron sufrir, en un partido que Munir defendió la portería magrebí y que la Roja -de aquella entrenada por Fernando Hierro- sólo empató (2-2) en el tiempo extra, gracias a un tanto de Yago Aspas que sólo fue concedido, además, tras ser examinado por el VAR.



"Lo que sucedió en 2018 ya pasó", afirmó el técnico marroquí, al ser preguntado por ese final, en el que el video-arbitraje jugó un papel determinante. "Y la tecnología ya es parte del fútbol. Lo importante es centrarnos en nosotros mismos. Y con la ayuda de Dios, lo demás vendrá", añadió Regragui, que negó que su equipo vaya a afrontar el partido de este martes con ganas "de revancha".



"Aquí no estamos para buscar revanchas, en absoluto. Aquí estamos para jugar un Mundial. Tenemos una nueva generación de jugadores, un equipo nuevo y todos los aspectos negativos que hubiera podido haber en nuestra selección han cambiado. No somos el mismo equipo de 2018; y tampoco lo es España. Así que no creo que tengamos que hablar de revanchas", comentó el técnico marroquí, que también ensalzó la figura de su homólogo.



"Luis Enrique es un gran seleccionador, con una gran personalidad y que sabe soportar muy bien la presión", afirmó. "Es fantástico ver las cosas que hace, también fuera de lo estrictamente deportivo", dijo, cuando le preguntaron por las sesiones de 'streaming' que hace con sus aficionados el técnico asturiano.



"Aunque en nuestro equipo haya muchos jugadores que hayan nacido en territorio español, son marroquíes. No miramos esto como una motivación extra. No lo necesitamos", apuntó regragui.



"Está bien que haya gente que piense que somos capaces de meternos en cuartos. Pero tengo los pies en el suelo; aunque podemos ganar. Respeto a España y ellos nos respetan a nosotros. Ellos tienen más experiencia. Nosotros llevamos 36 años sin estar en octavos. Pero todo lo emocional lo tenemos que dejar a un lado. No hay que pensar qué pudimos hacer para derrotar a Alemania en México'86 (perdieron por la mínima). Tenemos 24 horas para hacer historia", precisó el seleccionador marroquí.



Munir El Kajoui, nacido hace 33 años en Melilla y que fue titular en el último partido que enfrentó a ambas selecciones, hace cuatro años, en el Mundial de Rusia (2-2) respondió a EFE en la misma conferencia de prensa que la Roja "sale siempre a ganar" y que será un "partido difícil", pero que lo van a intentar y que ellos "también" quieren avanzar a cuartos.



"España siempre sale a ganar sus partidos, es un gran equipo que sale a ser protagonista. Tiene mucha paciencia y para nosotros sabemos que va a ser muy complicado, pero vamos a intentar luchar con nuestras armas", indicó a EFE el guardameta de la selección marroquí.



"Vamos a intentar competir con ellos y vamos a intentar ganar", declaró a EFE Munir, en la víspera del partido contra España, a la que considera "una de las grandes favoritas" en el torneo. "Sabemos que tenemos que dar el 200 por cien. Para nosotros este partido es una final. Tenemos que intentar competir y dar el nivel máximo", dijo el cancerbero melillense, que apunta al banquillo -el titular presumíblemente será el sevillista Bono- `pero que afirmó estar "preparado, al cien por cien".



"Yo siempre doy el cien por cien de mí mismo: y si me dan la oportunidad estaré preparado", comentó Munir, que sustituyó a Bono justo antes del partido contra Bélgica y tuvo una gran actuación, salvando claras oportunidades ante a Eden Hazard y Dries Mertens.



"Para mí es un orgullo estar en mi segundo Mundial representando a mi país. Queremos seguir haciendo historia", comentó el portero de Marruecos, que aspira a mejorar la actuación de México'86, un Mundial en el que pasó como primera de grupo y cayó en octavos ante Alemania, a la postre finalista del Mundial que ganaría la Argentina de Diego Armando Maradona.



"Queremos conseguir cosas más grandes y lo importante es lograr la victoria. Para nosotros este partido es una final; nuestro deseo es pasar la ronda y seguir haciendo historia", apuntó el ex portero, entre otros, del Melilla, Numancia y Málaga; que en el partido en el que sustituyó, nada más sonar el himno, a Bono -el que les enfrentó a Bélgica-, sumó su cuadragésima cuarta internacionalidad con los 'Leones del Atlas' y que valoró el inmenso apoyo que van a tener en las gradas, donde la afición magrebí superará con creces a la española.



"Queremos ganar, sobre todo, para hacer feliz a toda esta gente; es tremendo el apoyo que nos dan", declaró Munir en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar.



"Queremos devolverles todo el cariño que nos dan; estamos muy agradecidos y orgullosos de ellos; y queremos que ellos se sientan orgullosos de nosotros", manifestó este lunes el portero de la Selección de Marruecos antes del partido que los enfrentará a la España de Luis Enrique en el estadio Education City de Al Rayyan.