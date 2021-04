Multa económica a jugadoras de Águila por no jugar ante Santa Tecla 

17 jugadoras del equipo femenino Águila fueron multada con 25 dólares cada una por la Comisión Disciplinaria de la FESFUT, quien dio la resolución la noche del pasado viernes.

La razón de la multa es que la jugadoras de Águila no jugaron el partido ante Santa Teclado el pasado miércoles como protesta para que la dirigencia del club mejore sus condiciones de trabajo.

Dentro de las exigencias que piden las jugadoras migueleñas están: hidratación para las prácticas y partidos, canchas adecuadas para los entrenamientos, un kinesiólogo, un medio de transporte adecuado para los partidos, y viáticos entre otras cosas.

"En muchas ocasiones no se nos ha dado agua para los entrenamientos de la 1:00 de la tarde, que es un un clima hostil en San Miguel. No se nos permite entrenar en el Barraza por lo que acudimos a canchas aledañas de colonias que están en mal estado. No contamos con un kinesiólogo que esté pendiente de nosotras en su totalidad en caso de lesiones durante partidos e incluso la manera de transportarnos hacia los duelos en otros departamentos es difícil, viajamos en una coaster en la que apenas cabemos", dijeron las jugadoras.

"Por estas y más razones decidimos no jugar hasta que se mejoren las condiciones y seamos tratadas con igualdad y respeto. Esperamos que se logre llegar a un acuerdo y que seamos escuchadas pues llevamos con orgullo los colores del club y estamos dispuestas a dejar todo en la cancha por amor a este pero eso no significa que permitiremos que se nos pisotee y denigren nuestro valor y trabajo", finalizaron.

La Comisión Disciplinaria de la FESFUT también determinó que Águila perdió por 0-2 el encuentro ante Santa Tecla, por lo que el equipo esmeralda se queda con los tres puntos.