Mujer salvadoreña: entre el fútbol y las salas de belleza

Brenda Herrera es una salvadoreña de 23 años, originaria de Metapán, que se desvive por dos profesiones: ser estilista y ser futbolista.

El fútbol llegó primero a la vida de Brenda. Jugaba desde pequeña en los tiempos de la escuela, y eso era en gran parte por la influencia de su hermana mayor Yamileth Herrera. Juega para Isidro Metapán desde hace seis torneos, específicamente desde el Apertura 2019, año donde en El Salvador se cuenta con una liga femenina conformada por los 12 equipos de la primera división, un hecho marcó el banderillazo inicial para que cientos de mujeres en el país convirtieran en realidad su sueño de niñas: jugar al fútbol.

VIDEO

"Desde los torneos de escuela empecé a jugar. También mi hermana mayor me llevaba a sus partidos y luego las compañeras de ella me tomaron en cuenta y empecé a jugar desde los 12 años. Anduve en muchos cantones y fue en uno de esos torneos donde me invitaron a probarme a Metapán", relata.

La pasión por el arte del estilismo llegó a la vida de Brenda cuando ella tenía 19 años. Al principio, la profesión no era opción para ella, sin embargo, probó en hacerlo, estudió para ello y ahora, aparte del fútbol, se esmera día a día con buscar la satisfacción de sus clientas en Marlene's, un salón de belleza ubicado en el casco urbano de Metapán.

"Empecé viniendo como clienta y luego mi hermana (Yasmín Herrera) iba empezar a estudiar y me preguntaron si yo también quería hacerlo. Dije que no, porque no me llamaba la atención, sentía que no tenía paciencia, pero luego que vi que mi hermana lo iba empezar, y decidí yo también hacerlo", explica.

Cecilia Arriola (verde) y Brenda Herrera disputan un balón durante un entrenamiento de Metapán femenino en la cancha del poliderpotivo de Metapán. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico.

EN CONTRA DE TODO

Jugar al fútbol no ha sido fácil para Brenda y más ahora que comparte su tiempo entre las canchas y las salas de belleza. Pero no es algo nuevo para ella, desde pequeña tuvo que luchar contra todo para poder disfrutar del deporte y su convicción de defender los colores de Metapán en la liga femenina han hecho que las personas a su alrededor - entre ellas su familia y en su trabajo- reconozcan su pasión y le ayuden a vivir su su sueño.

"Me toca sacrificar mucho, al principio no mucho me apoyaron en esto y luego que tuve el apoyo de todos, y que en el trabajo me dieron permiso para entrenar y jugar, empecé a ver de manera diferente, siempre he querido ir avanzando de a poquito", cuenta Brenda.

Desde personas en su trabajo, clientas y compañeras de equipo miran en Brenda un ejemplo a seguir para todas aquellas niñas que sueñan con tener una carrera en el fútbol de El Salvador.

"En ella vi muchas cualidades, le pregunté el por qué no estudiaba para esto y me dijo que no no tenía paciencia y que no le llamaba la atención. La hermana decidió estudiarlo y ella fue su modelo y estando allá le empezó a llamar la atención", cuenta Marlene Hernández, dueña de Marlene's Salon.

Brenda Herrera durante su trabajo como estilista en Marlene's, un salón de belleza ubicado en el casco urbano de Metapán. Foto: Carlos Cárdenas, El Gráfico

"Le doy la oportunidad de jugar porque veo la pasión que ella tiene por el fútbol, eso para ella le ayuda en todo, la siento muy motivada y uno cuando le gusta algo tiene que hacerlo y la apoyamos también porque es buena empleada", agrega Marlene.

El fútbol y el estilismo son cosas que identifican a Brenda en Metapán. "Valoro mucho el esfuerzo que Brenda hace, la conozco desde hace mucho tiempo, soy clienta del salón desde hace varios años y la verdad es que es admirable que sepa desenvolverse muy bien en el trabajo y en el fútbol", expresa Jennifer Pleitez, amiga de infancia de Brenda.

Cecilia Arriola, por su parte, vive las dos facetas de Brenda. Es clienta frecuente de ella y también comparte camerino en el equipo de las jaguares de Metapán.

"La conozco desde hace cinco años, es una persona a quien admirar porque no es fácil tener dos trabajos a la misma vez, es un sacrificio extra y por eso es digna de admirar. No cualquiera tiene la posibilidad de trabajar y jugar, y eso la motiva a una a salir adelante", admite Cecilia.

HA VALIDO LA PENA

Para Brenda, cada segundo ha valido la pena en sus dos pasiones. Asegura que a pesar del esfuerzo extra en su día a día disfruta lo que hace.

"Si de verdad quieren hacerlo, que lo hagan, si les toca sacrificar algo, de igual manera después puede ser una historia que contar. Que se motiven a cumplirlo", concluye.