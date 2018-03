Muere portero tras perder conocimiento en calentamiento

TIFLIS, GEORGIA. Shota Maminashvili, portero del Zugdidi FC, falleció hoy en el hospital en el que ingresó tras perder el conocimiento durante el calentamiento previo al partido oficial de la liga de Georgia que iba a jugar su equipo contra el Vit Georgia, en la ciudad de Mtsjeta.

"Ingresó en el hospital en estado grave. No pudieron salvarle. Es una terrible tragedia. Era un buen deportista y buena persona", dijo a los periodistas el director del club, Revaz Pertaia.

El encuentro de competición oficial entre los dos equipos que militan en la segunda división georgiana fue suspendido tras conocerse la muerte del jugador, de 31 años.

Por ahora se desconocen las causas de su muerte.

Maminashvili jugó la mayor parte de su carrera en el Dínamo de Batumi y se había incorporado a las filas del Zugdidi al comienzo de esta temporada.

All at #FCDT express our sincere condolences to both the family of Shota Maminashvili as well as to the players, staff and fans of Zugdidi. pic.twitter.com/m8uvC8fRp3