Muere Pelé: Las emotivas despedidas al 10 eterno de Brasil

"Descansa en paz, Pelé", fue la despedida de la estrella argentina de fútbol Lionel Messi al legendario jugador brasileño, fallecido este jueves a los 82 años.

El reciente campeón del mundo acompañó su breve texto con fotografías de hace años en las que los dos futbolistas aparecen juntos durante una ceremonia de la FIFA en 2012.

Además del número 10 en el uniforme de sus respectivas selecciones, ambos tienen en común haberse consolidado como leyendas tras ganar mundiales en el tramo final de sus carreras y ser candidatos prioritarios en el eterno debate sobre quién ha sido el mejor jugador de la historia.

El portugués Cristiano Ronaldo también publicó una imagen junto a Edson Arantes do Nascimento.

"El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso en la distancia", aseguró.

Ronaldo calificó a Pelé como "una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre" e indicó que "su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol".

Por su parte, Neymar Jr. afirmó que "Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento. Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente dio visibilidad a Brasil"

También publicó su particular homenaje Kylian Mbappé, considerado por muchos el futbolista con mayor proyección en la actualidad.

"El rey del fútbol nos ha dejado pero nunca olvidaremos su legado", escribió el delantero francés en Twitter.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING … pic.twitter.com/F55PrcM2Ud