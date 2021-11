Mucho en juego en la jornada 17 del Apertura

La jornada 17 del Apertura se jugará completa este martes 2 de noviembre y equipos como Platense, Santa Tecla, Marte y Chalatenango se jugarán una oportunidad clave para clasificar a los cuartos de final.



A falta de seis jornadas, FAS, Águila, Firpo y el Once Deportivo enfocarán sus baterías para mantenerse al acecho del liderato o afianzar una mejor posición, pero detrás de ellos viene un pelotón de equipos que no tienen asegurado nada todavía.



En las aspiraciones del Águila terminar segundo o tercero no es mal negocio, aunque en voz de jugadores como Yan Maciel, el objetivo es el primer lugar.

"Vamos a llegar a los primeros puestos que es nuestro objetivo, estar peleando allá arriba, contento pero hay que seguir luchando, seguir trabajando cada día para mejorar y no podemos bajar nunca", comentó el brasileño a El Gráfico.



Los emplumados viajan a territorio norteño para enfrentarse a un Chalatenango que espera reaccionar después de la derrota de 4-2 que le propinó el Firpo en Usulután.



Chalate está en el décimo lugar con 13 puntos y medirá fuerzas ante un Águila que viene en racha de cuatro victorias desde la llegada al banquillo del peruano Alberto "Chochera" Castillo.



En el estadio Arturo Simeón Magaña, el Once Deportivo y Firpo tratará de arrebatarle a los toros el cuarto lugar del torneo. Ambos suman 25 puntos, pero los pamperos son cuartos por diferencia de goles.



Once Deportivo cayó 2-3 ante Alianza el sábado, resultado que dejó a los ahuachapanecos la renuncia del técnico Carlos Romero. El Firpo llega entusiasmado tras golear al Chalate y sumar 25 puntos.



No menos interesante será el partido del Atlético Marte contra el Municipal Limeño, sobre todo después de cuatro fechas que acumulan los marcianos sin ganar y el equipo dirigido por Nelson Ancheta sabe que ceder más puntos en casa pondría en riesgo la aspiración de estar entre los ocho clasificados.



Limeño tratará de sumar de a tres para comenzar el despegue del sótano o como lo dijo su entrenador Giovanni Trigueros en el Güiri al Aire, es momento clave para tener un buen "colchón de puntos" de cara al próximo torneo en el que se define el descenso.



El Limeño no gana desde la jornada 8 y viene de ceder un empate ante Metapán en el Ramón Flores Berríos, por lo que el primer reto del entrenador Giovanni Trigueros es sacar al cuadro auriazul de los últimos lugares.



En el caso del Platense visita el estadio Jorge Suárez Landaverde para enfrentarse al Metapán, último en la tabla y los viroleños enfrentan a un cuadro calero con la necesidad de ganar después de 11 jornadas de sumar puros empates y derrotas.



Los jaguares solo suman una victoria la cual obtuvieron en la fecha 5 cuando ganaron por 1-0 al Limeño en el Calero Suárez, desde ese juego, el equipo occidental registra siete derrotas y cuatro empates.



Para el cuadro de Zacatecoluca, el duelo ante el último de la tabla es una buena oportunidad para sumar y mantenerse en la zona de clasificación. Los Gallos tratarán de recuperar los puntos que cedieron ante FAS el fin de semana en el estadio Toledo Valle.



El último partido de la fecha 17 será el de Santa Tecla contra Jocoro, duelo que está programado para las 7:00 de la noche en Las Delicias.



Los tecleños marchan en la octava casilla y saben que un resultado adverso podría complicar su meta de meterse a cuartos. El rival en turno es el aguerrido Jocoro que suma 11 partidos sin conocer la derrota pero que en sus últimos cuatro juegos registra puros empates.



Con 23 puntos y el sexto lugar, los fogoneros se entusiasman con meterse al grupo de los ochos clasificados y hasta poder pelear por un tercero o segundo lugar.