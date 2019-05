Mourinho intuye que Cristiano le pidió que fuera a la Juventus

José Mourinho figuró en la lista de candidatos que podrían llevar a tomar el mando de la Juventus después de la salida de Massimiliano Allegri.

El rumor de que Mourinho sería el nuevo DT del campeón de la Serie A creció este lunes, cuando en Italia se corría la vos de que fue el mismo Cristiano Ronaldo habría pedido al estratega portugués, quien en una entrevista a un medio de europeo, intuyó a agrandar el ruido de su llegada.

“Uno de los jugadores con los que tengo una gran relación, juega para un equipo y me dijo que debería estar allí la próxima temporada. Yo le respondí que no me querían” empezó diciendo Mourinho, que continuó afirmando que “me dijo: ‘ganas tres partidos y comenzarán a quererte", dijo Mourinho.

Mourinho no tiene equipo desde que fue cesado del puesto de entrenador del Manchester United. Por el momento, es serio candidato para el Inter de Milán y el AS Roma.