Mourinho descarta al Benfica

El entrenador portugués José Mourinho descartó hoy cualquier posibilidad de entrenar al Benfica, club que le abrió la puerta esta semana, porque no tiene "la mínima intención de trabajar en Portugal".



En declaraciones a Correio da Manh TV (CMTV), el ex técnico del United afirmó que no le han pedido entrenar al equipo lisboeta y que si hubiera existido esa opción, el presidente del Benfica habría sido el primero en saberlo.



"Creo que puedo decir que hoy no tengo ninguna intención de trabajar en Portugal", sostuvo el conocido como "Special One", quien remarcó: "Estoy bien tal y como estoy. Hoy no soy opción para el Benfica".



Los rumores sobre una eventual llegada de Mourinho al Benfica se dispararon después de que este lunes el presidente del club, Luís Filipe Vieira, le elogiara y dijera que, si quería entrenar a los encarnados, podría venir enseguida.

"El dinero no es problema", agregó Vieira.



Mourinho se encuentra sin equipo desde que el pasado 18 de diciembre el Manchester United anunciara su destitución, momento desde el cual se ha especulado mucho con su futuro, también en España, donde varios medios lo han relacionado con el Real Madrid.