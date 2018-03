Mourinho confirmó que hubo oferta por Morata

El entrenador del Manchester United, el portugués Jose Mourinho, reconoció el interés y las negociaciones que su club entabló con el Real Madrid para el fichaje del delantero lvaro Morata y lamentó no haber podido llegar a un acuerdo.

"Hemos tenido interés. Estaba claro y fue público. Pero no llegamos a un acuerdo económico. El Real Madrid está en su derecho de pedir lo que quiera por sus jugadores. Nosotros no ponemos el precio a un jugador del Real Madrid", dijo Mourinho en una rueda de prensa en Los Ángeles, antes del partido amistoso que su equipo jugará ante el Galaxy.

"No soy nadie para hablar de un jugador que no es nuestro. No soy nadie para hablar de un futbolista del Real Madrid. El Real Madrid está en su derecho y no le puedo criticar por eso. Tampoco a mi club, que ha hecho una oferta que consideraron justa y aún así no hubo acuerdo", explicó el preparador del United.

El Manchester United, concentrado en Los Ángeles igual que el Real Madrid, tiene su campo de entrenamiento a pocos metros del que utiliza el equipo blanco. Mourinho ya ha mostrado su interés por acudir a ver a la plantilla de Zinedine Zidane: "He pedido permiso para ir allí. Me han dicho que no hay problema".