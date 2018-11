Mourinho causa la ira de los aficionados en triunfo del Manchester United sobre Juventus

Dos goles tardíos dieron al Manchester United una victoria sorpresiva en la cancha de la Juventus. Y tras ganarle el duelo a su ex discípulo y compatriota Cristiano Ronaldo, José Mourinho no desaprovechó la oportunidad de protagonizar un alarde que irritó a los hinchas y a más de un jugador de la "Vecchia Signora".

Cristiano consiguió una impresionante anotación contra su equipo anterior para abrir el marcador. Pero Juan Mata empató con un tiro libre a cuatro minutos del final y Alex Sandro metió un autogol en el último minuto, con lo que el United apretó la disputa en el Grupo H.

Juventus, el único equipo que mantenía un récord perfecto en esta Liga de Campeones, continúa en la cima de la llave, pero sólo dos puntos por delante del United. Valencia, que más temprano venció 3-1 al Young Boys, se ubica dos puntos detrás del cuadro inglés.

LA EXPLICACIÓN DE MOURINHO

Mourinho provocó la ira de los jugadores de la Juventus al llevarse una mano a la oreja e instar a los aficionados a seguirle gritando tras el silbatazo final.

"Me insultaron durante los 90 minutos y vine aquí para hacer mi trabajo, nada más. No ofendí a nadie, solo hice el gesto que quería escuchar algo más (referido a los insultos)", afirmó Mourinho al acabar el partido en declaraciones a la cadena italiana "Sky Sport".

"Si hubiera estado frío no lo habría hecho, pero solo vine para hacer mi trabajo y la gente insultando a mi familia y a la interista, eso no es bueno y reaccioné de esa manera", prosiguió el portugués, considerado como un "enemigo" por la afición del Juventus a causa de su pasado al mando del histórico rival Inter.

"El United no ha hecho nada especial y ha marcado dos goles. Pero no me gusta hablar de suerte porque la suerte la buscas, aunque esta vez fue un regalo", dijo Cristiano Ronaldo al final del partido.