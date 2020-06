Morientes: "Del Mágico González tenemos grandísimos recuerdos"

Las condiciones actualmente también sirven para abrir oportunidades. En el marco del reinicio de LaLiga, EL GRÁFICO charló brevemente con el ex delantero español del Real Madrid y del Liverpool, Fernando Morientes, con quien recordamos su paso por el fútbol profesional al más alto nivel, su venida a El Salvador hace unos años y también lo que significó su pasado merengue.



Hace algunos años tuviste la oportunidad de venir a El Salvador...

Si claro, lo recuerdo muy bien. Fue un partido de leyendas o más bien lo llamaría un partido con jóvenes talentos (risas).

Y tuviste la oportunidad de compartir con Jorge "Mágico" González...

Es cierto. El jugó con el equipo contrario y fue un placer enorme porque fue un partido muy divertido. Hubo mucha gente y nos cayó una tormenta espectacular pero estuvo muy bien el juego. Llegamos en aquella ocasión con jugadores muy reconocidos y en el equipo contrario estaba el mítico Mágico González de quien tenemos grandísimos recuerdos acá en España.



Han sido semanas en las que recordamos viejas épocas del fútbol, ¿Qué recuerdas de aquel Real Madrid de los galácticos?

He tenido la gran suerte de jugar con grandes jugadores alrededor mío y aquella fue una época extraordinaria. Te puedo mencionar a jugadores desde Iker Casillas, Roberto Carlos, Redondo, Zidane, Figo, Beckham, Zidane, Ronaldo... Era difícil aglutinar en un mismo equipo a tantas estrellas y aprendí muchísimo. Disfruté muchísimo también, hicimos grandes cosas. Tuve la suerte de poder ganar grandes títulos con amigos españoles.



Se habla del fútbol centroamericano también ¿Dónde pondrías a Keylor Navas en la historia del Real Madrid?

La portería ha tenido grandes leyendas en el madridismo, lo que pasa que Keylor consiguió algo difícil y valioso para el aficionado del Real Madrid. Ha tocado a los aficionados por su forma de ser. Es un tipo extradeportivo porque es muy cercano y cariñoso con la gente y eso queda. Otra cosa que es igual de importante es que ha conseguido títulos importantes como las tres Champions League y ganarlas ya es complicado. El Madrid la ha ganado bastante pero tres de ellas han sido con Keylor en la portería.

¿Con el regreso de LaLiga cuál es el partido que te hace más ilusión?

Sin duda alguna el Sevilla y Betis. También al Real Madrid contra el Eibar pero hay partidos interesantes. Creo que el Barcelona tiene el calendario más complicado por el potencial de los rivales. Hay un Real Madrid -Valencia que es interesante, jugué en ambos equipos y por eso me resulta interesante. El Valencia es un equipo que lucha por estar en los puestos de Champions. Con que LaLiga vuelva nos causa ilusión. Ojalá todo pase bien y se pueda desarrollar la competición sin problema.



Hablando del Mágico González y de lo poco que duró su carrera al máximo nivel, ¿El futbolista se da cuenta que esto se acaba rápido?

Totalmente. Ahora te lo puedo decir porque me ha pasado. Cuando tienes 20 años piensas que el fútbol no se va a acabar nunca y ya llevó 10 años retirado y con 45 años. Lo que intento ahora es es ser entrenador en categorías inferiores y busco inculcar a los chicos que el fútbol pasa deprisa y lo que tienes que demostrar lo tienes que hacer rápido. Cuando eres profesional son 24 horas pensando al fútbol. Es una bendición que Dios te dio el talento y eso no lo puede decir cualquiera.

¿Cuando estuviste en El Salvador pudiste visitar algo dado que lo hiciste no como jugador en activo?

He visitado poco. Cuando fuimos fue por poco tiempo y en una gira. En esa ocasión visitamos Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Hacíamos partidos amistosos y fue poco tiempo. Algo pudimos conocer. Centroamérica es espectacular por su naturaleza. Todo allá era diferente para mi pero no tuvimos tanto tiempo como hubiésemos querido. En Costa Rica hasta me dijeron que me quedara un poco más pero no tenía tiempo. En el futuro quiero ir con la familia.