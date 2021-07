Moreno: “Yo sé que puedo dar mucho más para la selección y voy a seguir trabajando”

El extremo de la selección de El Salvador, Amando Moreno se mostró satisfecho con el trabajo hecho por sus compañeros de la selección, así como del cuerpo técnico, en la Copa Oro 2021.

Moreno comentó que “hicieron muchas cosas buenas” en el torneo, que el grupo se lleva bien y tiene un objetivo en común en la octagonal por el que seguirán trabajando.

“Nosotros vamos a seguir trabajando. Definitivamente hicimos muchas cosas buenas durante el torneo. Nuestro estilo de juego ha cambiado un poco, ya mantenemos más el balón, tenemos más oportunidades de gol. Estamos haciendo las cosas bien, nos llevamos bien entre todos, todos tenemos el mismo objetivo, entonces estoy muy contento por los que se nos pueda dar en estos partidos siguientes”, comentó el 10 de la selección.

El jugador de 25 años señaló que ante Catar “salieron a ganar” desde el primer tiempo aunque no pudieron concretar las jugadas en el último pase, aunque indicó que “salieron con más convicción de ganar cada balón” en el segundo tiempo.

“Nosotros salimos a ganar, nosotros nunca nos rendimos, sabíamos que las oportunidades iban a llegar. Nosotros queríamos salir a ganar y eso fue lo que hicimos, no se nos dio el gane pero la verdad estoy muy feliz con el grupo, con lo que hicimos en el torneo y estoy muy contento con lo que va a seguir”, reiteró el futbolista del New Mexico United.

Amando también se mostró agradecido con el apoyo de los aficionados salvadoreños, y es que hace unos meses no esperaba recibir la oportunidad de jugar para la selección, además se comprometió a “dar mucho más para la selección”.

“Le agradezco a toda la gente que me sigue apoyando, que me dice que siga luchando para tener más minutos, es algo que siempre he soñado en mi carrera y le doy muchas gracias a todos los salvadoreños, me motiva a dar mucho más y yo sé que puedo dar mucho más para la selección y voy a seguir trabajando. Estoy muy contento por la oportunidad que me dieron los técnicos, estoy muy feliz la verdad”, concluyó.