Morataya: "Mitchell Mercado va a jugar en Alianza"

Rafael Morataya, presidente de Isidro Metapán amplió detalles de cómo prepara el equipo jaguar su pretemporada y sobre el caso de Mitchell Mercado confirmó que el colombiano jugará el Apertura 2020 con el Alianza FC.

Sobre el caso de Mercado, jugador que tenía contrato con Metapán y Alianza para el Apertura 2020, el presidente del equipo calero dijo que estaba resuelto.

"El problema de todo esto era Lisandro Pohl y así públicamente lo digo, Lisandro era el que estaba afectando el fútbol y les voy a dar una muestra: cuando a Metapán no lo podía detener ningún equipo, viene Lisandro y dice quitemos al juvenil porque nosotros hasta con el juvenil estábamos dándole a Lisandro, entonces él buscaba el bien de Alianza pero en el fútbol no estaba ayudando en nada", comentó en la mesa más redonda.

"Las cosas se están dando diferente y yo he estado en comunicación con el licenciado Pedro Hernández y con él se están tratando las cosas diferentes, hoy en la mañana estuve hablando que va a haber una disculpa pública y el jugador las va a subir a sus redes sociales y ahí nos estamos poniendo de acuerdo. Mitchell Mercado va a jugar con Alianza", dijo.

Respecto a los protocolos de bioseguridad, Morataya dijo que cumplirán con las medidas establecidas por el Ministerio de Salud y es de la idea de que las pruebas COVID-19 sin tener al jugador en una burbuja no ayudan mucho.

"Ya hice un convenio con una empresa, donde hace dos semanas atrás se nos sanitizó una oficina, camerino y partes que se han estado ocupando para el inicio de la pretemporada y los microbuses de la institución, vehículo del gerente y de la secretaria", explicó el dirigente.

"Para el día que los jugadores lleguen al inicio de la pretemporada se va a hacer lo mismo con los vehículos de ellos y en el Hotel donde ellos están ya se sanitizó hace 10 días y ahora también", dijo el dirigente

De acuerdo a Morataya, las pruebas que han hecho otros equipos no son las idóneas y han gestionado ante el Ministerio de Salud pero no han tenido respuesta aún.

"La prueba del hisopado es la idónea para eso, pero las medidas higiénicas de cada jugador y cuerpo técnico esas son las que más tenemos que llevar en práctica. Si hacemos los exámenes el día 7 que vamos a iniciar y el jugador se va el fin de semana tendríamos que hacerlas otra vez. Creo que eso no es sino el distanciamiento de cada persona", dijo Morataya.

Ante la posibilidad de un caso positivo de COVID-19 en el equipo jaguar, Rafael Morataya explicó que lo primero son las medidas de bioseguridad. "Lo primera que se va a hacer es que los jugadores viajen en el mismo vehículo, se va a tratar de hacer una burbuja entre ellos y de esa forma que ellos anden en entreno, estadía y si hay un contagio tendríamos que aislarlos a ellos tres".

Con la realización de pruebas COVID-19 en el plantel comentó que "Veo bien complicado este tema que estamos en esta pandemia, Metapán no estaba de acuerdo en que se diera este torneo, la precisión era la selección y ya se quitó esa presión porque ya le programaron los partidos para otra fecha y ahora los emproblemados somos las juntas directivas de los equipos porque de repente la mayoría de contagios puede darse en la pretemporada", recalcó.

Morataya aseveró que ya solicitaron a la FESFUT qué acciones tomarán en caso de que se registren casos de contagio durante la pretemporada y la decisión de jugar con o sin público está en manos del Ministerio de Salud.

"El tema de jugar sin público dependemos del Ministerio de Salud, eso habíamos programado al principio, pero si quisiéramos público necesitamos el aval del Ministerio de Salud, veo que los balnearios ya los están habilitando y no van a poder dejar afuera al fútbol, la recomendación que hizo el INDES es que los equipos somos los responsables de buscar el menos contagio, pero el INDES no tiene nada que ver en esto sino el Ministerio de Salud", reiteró.

En el primer bloque, Cristian Villalta, Orestes Membreño y Óscar Guerra indagaron sobre la posible salida de Messi del Barcelona, pero desde la perspectiva contractual por lo que conversaron con el español Jacinto Vicent experto en el tema de contratos y aspectos legales en materia de derecho deportivo.

Para Vicente, la FIFA puede otorgarle un transfer a Messi pero el club que decida contratarlo deberá pagar la mitad de la cláusula de 700 millones de euros.

"Se puede pedir a FIFA un transfer provisional, pero eso no significa que el Barcelona pierda el derecho a cobrar si un juez lo determina...Messi tiene que ser el traspaso más caro habido jamás. El de Neymar fue de 222 millones que pagó el París Saint Germain y el Barcelona puede decir que queremos 220 millones o más y esto lo podría acoger un juez", aseguró.

El tema de la salida de Messi del club azulgrana podría pasar por un juzgado, pero la solución práctica pasa por un acuerdo entre ambas partes y Vicente no cree que haya un club europeo que se arriesgue a fichar a Messi con el riesgo latente de pagar la mitad de la cláusula.

"Messi creyó tener la posibilidad que iba a salir libre...cada vez se ve menos fácil. Con el burofax y que no se presentó a entrenar la gente sigue muy crítica con el Barcelona pero también con Messi", expresó.

"La FIFA puede obligar al club de destino de Messi a provisionar hasta la mitad de la cláusula de 700 millones", recalcó el español.

Los panelistas también hicieron un enlace con Pablo Punyed, seleccionado nacional y jugador del KR de Islandia, para hablar del torneo del cuscatleco en europa.

De entrada el legionario habló de su viaje con el KR Reyklavik de Islandia para enfrentar al Celtic de Glasgow en eliminatoria de la UEFA Champions League 2020-2021

Fue una victoria contundente del equipo escocés sobre el islandés tras terminar el encuentro con una ventaja de 5-0 en el partido respectivo a la segunda ronda eliminatoria de la Champions League.

"Tengo mis retos personales y mis metas que alcanzar y todo va encarrilado a eso, no hemos sacado los resultados como equipo pero seguimos en la pelea", dijo.

Punyed también habló de cómo fue el viaje para enfrentar al Celtic en medio de la pandemia.

"Nos tocó viajar en avión privado y aterrizamos en un aeropuerto vacío, llegamos a un hotel privado y solo tuvimos contacto con siete personas. Nos tocó hacer cuarentena al regresar porque son las reglas del gobierno, es difícil pero es la realidad cuando se involucra competencia internacional. Tres días antes de salir hubo pruebas y luego en Escocia nos tomaron la temperatura y presentamos los exámenes de que salimos negativo y tuvimos que ir a una cuarentena fuerza al regresar", expresó Punyed.

Punyed ha tenido un buen comienzo con el KR. "Es el trabajo del timing, lo he venido trabajando muchos años y poco a poco he empezado a llegar más a tiempo, no hay tiempo para esperar y llegar al pase preciso y definir. La otra es creer en mí mismo, creer que soy un jugador peligroso y tengo gol, estoy pasando una racha en la que hay gol".

Pablo Punyed dijo que está pendiente de la selección nacional y está en contacto con el técnico Carlos de los Cobos. "Yo he estado preguntando al profe Guerra si tiene unos trabajos extras para mi y estar mejor en forma", mencionó.

Según Pablo el panorama para jugar con la selección nacional en octubre estaba complicado, pero se mostró optimista con el compromiso del grupo. "El talento siempre está, eso no se pierde y sabemos que los equipos del Caribe tienen esa ventaja física sobre nosotros. Si tendríamos que jugar la fecha de octubre no tendríamos problema en sacar esos resultados pero ya es cuestión de la Concacaf", agregó el legionario.