Morán: ''Anhelo el título con FAS''

El mediocampista Jorge Morán renovó contrato con FAS previo al arranque del campeonato Apertura 2017. El originario de Coatepeque, Santa Ana, manifestó que el objetivo innegociable sigue siguiendo la obtención del decimoctavo título para institución asociada.

¿Cómo te sientes luego de renovar con FAS?

Feliz porque es una nueva oportunidad de buscar un campeonato con el equipo. Desde que vine es algo que he anhelado, pero en las tres finales que he estado, nos ha tocado perder. No pierdo la fe en que en algún momento se nos dará. Lo vamos a buscar en este torneo.

¿Qué aspectos te llevaron a renovar?

La ilusión porque se presentaron otras ofertas. Quiero seguir aquí porque en algún momento tiene que darse. Es difícil insistir cuando las cosas no se dan, pero ahora que tengo la confianza de directiva y cuerpo técnico debo aprovechar la oportunidad al máximo.

¿Cómo palpas los ánimos tras el debut?

Veo al equipo con mucho optimismo e ilusión porque se arrancó bien. Enfrente tuvimos al vigente campeón. Quiérase o no, Santa Tecla es el equipo que mejor fútbol practica. Era una prueba dura, pero sacamos bien el partido. Nunca decaímos y hubo mucha entrega.

¿Qué opinas de los movimientos que se han dado en el equipo?

Todo el que viene trata de sumar. Sabemos que siempre hay fichajes y bajas. Son cosas del futbol, y en las primeras jornadas es complicado sacar conclusiones. Poco a poco, en los entrenos el equipo se está viendo bien. Eso suma porque hay una sana competencia.

¿Qué mensaje le enviarías a la afición?

Que confíen en nosotros. Sé que es difícil luego de que en los años anteriores nos hemos quedado en el camino. La ilusión renace en cada inicio del torneo. Yo puedo decirles que aquí hay un equipo que va a pelear todo con la mentalidad alcanzar los objetivos.