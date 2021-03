Montoya: "No me voy conforme pero si tranquilo por las ocasiones de gol"

Ricardo Montoya, técnico del Chalatenango salió con buenas sensaciones del estadio Cuscatlán luego del empate 0-0 ante el Atlético Marte que le permite a los norteños sumar cuatro puntos en el Clausura 2021.



La única inconformidad de Montoya fue hacia el desempeño del equipo por la falta de eficacia y las faltas recurrentes en el segundo tiempo que volvieron el partido poco atractivo y muy enredado en algunos pasajes.



"En el primer tiempo tuvimos el control del juego, jugamos muy bien entre líneas y muy buenas situaciones de gol; circulamos muy bien la pelota", dijo el entrenador del equipo norteño.



Chalatenango suma cuatro puntos tras cuatro partidos y es tercero en el Grupo Centro de la fase regional del Clausura en el que dominan Alianza y Santa Tecla.



"Fuimos amplios dominadores del primer tiempo, obviamente, no concretamos esta vez y en el segundo tiempo si nos controlaron bien ese juego entre líneas que estábamos haciendo y nos cortaron las jugadas", explicó el entrenador costarricense.



Montoya también fue un poco crítico con el árbitro por no amonestar a Bladimir Osorio que cometió varias faltas a Foster.



"Creo que el número 6 hizo unas 10 faltas a Foster cada vez que se mostró y se fue limpio sin amarilla, así es muy fácil jugar. Nos cortaron mucho el ritmo de juego. Yo conté 17, 18 o 20 faltas", lamentó el técnico del equipo chalateco.



Otro punto destacado por Montoya fue con el despliegue del equipo en el segundo tiempo.



"Me voy un poco más molesto por el funcionamiento del equipo, me parece que es un acertijo que yo no he resuelto qué le pasa al equipo en los segundos tiempos porque los primeros 45 minutos los hace muy bien, tiene movilidad, dinámica, tiene ritmo y crea ocasiones de gol, el equipo se cae y es una tarea que tengo que resolver", dijo Montoya.



El técnico pidió a sus jugadores ser más agresivos.



"Tenemos que ser más agresivos cuando estemos ahí en ese último tercio del área y finalizar mejor y no tirarla al bulto. No me voy conforme pero me voy tranquilo porque generamos ocasiones de gol", agregó.

Ricardo Montoya, técnico del Chalatenango, analizó el empate sin goles ante Marte en el Cuscatlán. pic.twitter.com/EbEH2PjmWg — EL GRÁFICO (@elgraficionado) March 7, 2021