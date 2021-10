Monterroza, sobre Narciso Orellana: "No creo que pueda estar en esos partidos"

El capitán de la selección nacional de El Salvador, Marvin Monterroza, habló sobre los partidos de la eliminatoria ante Panamá, Costa Rica y México en la fecha FIFA tras concluir su participación en la fecha 12 del Apertura 2021 donde los albos ganaron por 0-3 al Municipal Limeño.

El medicampista fue consultado por su compañero de fórmula Narciso Orellana y la posibilidad de que esté disponible para los partidos de la octogonal luego de que Alianza informara de que el contención padecía de un cuadro gripal. Monterroza ve pocas posibilidades de que "Chicho" llegue a tiempo.

"No creo la verdad, "Chicho" está bien, no tiene síntomas ni nada, pero está positivo y no creo que pueda estar en esos partidos", dijo Monterroza.

Asimismo habló del compromiso que tienen que tener los jugadores que afrontarán estos partidos eliminatorios. "Queremos hacer las cosas bien, todo el grupo estamos comprometido y con ganas y el deseo de sacar el fútbol de la selección adelante", añadió.

"El profesor (Hugo Pérez) siempre lo recalca, tener la paciencia, la tranquilidad, manejar el partido y tener la posesión del balón porque si uno tiene el control del partido van a llegar las oportunidades a gol y esperamos que podamos hacerlo de la mejor manera, tener un poco mas de claridad en la parte hacia adelante y estar concentrado en la parte de atrás para que no nos encajen tal vez", recalcó.

Además, el mediocampista fue concreto en que en esta ventana FIFA será prioridad sumar "de a tres" en casa. El Salvador será local ante Panamá, el 7 de octubre, y contra México, el 13 del mismo. Asimismo calificó a Panamá como un rival muy difícil.

"Tenemos que comenzar a sumar de a tres, con Panamá va ser difícil, ellos vienen jugando muy bien, hicieron una buena Copa Oro y ahora en la eliminatoria han comenzado bien, entonces se va llegar el momento para ver y analizar lo bueno y las debilidades de ellos", dijo.

Finalizó sobre el hecho de la seguidilla de partidos de la fecha FIFA y sobre el hecho de que El Salvador juegue su segundo partido en San José, capital de Costa Rica.

"Son complicados estos partidos porque se juegan cada tres días a alta intensidad y parte de los viajes cuando viajas no descansas bien y eso afecta bastante aunque Costa Rica está cerca, creo que habrá más tiempo de recuperación. Lo que queda es trabajar", finalizó.