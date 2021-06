Monterroza: "meter siete goles es muy importante para nosotros"

Marvin Monterroza fue una de las figuras del partido con un doblete y creando ocasiones de gol a lo largo del encuentro ante Islas Vírgenes Estadounidenses.

El jugador de Alianza se mostró optimista con el balance que tuvo el combinado mayor ante los caribeños.

“Logramos sacar el resultado, que era lo más importante. Gracias a Dios y al esfuerzo de los compañeros logramos hacer un muy buen partido y logramos meter siete goles que eso es muy importante para nosotros, para agarrar mucha confianza y enfrentar el siguiente partido de la misma manera”, declaró el volante.

Monterroza también agregó que se siente cómodo con el esquema táctico del entrenador Hugo Pérez y que desde el principio del partido siguieron las instrucciones del técnico de presionar al rival.

“Desde el principio (Hugo Pérez) nos dijo que teníamos que salir a presionar, obviamente no se puede hacer eso durante todo el partido pero teníamos que saber a quiénes presionar y cuándo esperar al rival, y al final la mayor parte del partido nos salió lo que él nos pidió y nos quedamos con la victoria”, expresó el jugador nacional.

El mediocampista además mencionó que él y sus compañeros de selección son futbolistas profesionales y que no pueden menospreciar a ninguno de sus rivales.



“Nosotros no podemos darnos el lujo de perder con estos equipos, no podemos darnos el lujo de menospreciar a cualquier selección. Tenemos que venir y tenemos que jugar. Somos profesionales y tenemos que enfrentar a cualquier equipo de la misma manera” dijo el capitán de la selección salvadoreña.