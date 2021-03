Monterroza: "Vienen equipos fuertes, competitivos y me gusta eso"

El Alianza dominó de inicio a fin la fase regional del Clausura 2021 pero para el plantel eso ya es historia. El volante y capitán del equipo paquidermo, Marvin Monterroza, hizo sus valoraciones sobre lo que se viene en la segunda fase del torneo.

Aparte de los albos el grupo A lo componen el Once Deportivo, Firpo, FAS, Jocoro y Atlético Marte, equipos que pelearán por uno de los boletos a cuartos de final. Para Monterroza, el grupo es difícil pero les motiva. A su vez, valoró el hecho que algunos jugadores como Óscar Rodríguez vieron minutos en el último compromiso.

"Se viene la fase hexagonal y es un grupo muy difícil. Tenemos un gran plantel. Óscar Rodríguez es un gran volante y cualquier jugador que esté en el campo lo hará muy buen. Para algunos solo es cuestión que agarren ritmo de juego en los partidos y son jugadores muy importantes para nosotros", dijo.

Si bien el formato de competencia es nuevo para esta temporada debido a las limitaciones por el COVID-19, el capitán blanco dijo que no le gusta mucho pues prefiere enfrentar a todos los rivales en igualdad de condiciones.

"A mí este formato no mucho me gusta porque a veces no jugamos con muchos equipos que son bonitos partidos, por ejemplo el torneo pasado no jugamos contra el Firpo que es un gran rival, tiene una bonita cancha y son partidos que se extrañan. También los partidos contra el Águila, pero ahora si no nos enfrentamos en cuartos de final (en adelante) entonces no jugaremos contra ellos", expuso.

"Sobre el grupo es muy bonito, se vienen equipos fuertes, competitivos y me gusta eso. Para ser campeón hay que ganarle a los mejores. Me gusta jugar todos contra todos", destacó.

Monterroza ve que hay un grupo concentrado en hacer bien las cosas. "Tenemos un buen grupo y queremos seguir así. Ahora hay que estar concentrados en todas las líneas, comenzamos una nueva fase y queremos dar lo mejor, serán partidos muy complicados pero también muy bonitos que todo jugador del Alianza quiere estar".

Por último, destacó el pasado choque ante el Marte que ganaron 3-5 en donde aplaudió la intención del rival de salir a buscar la victoria.

"Marte es de los pocos equipos que nos juegan de tú a tú y por eso es que son partidos muy bonitos, muy parejos. Tuvimos las oportunidades para anotar los goles y pudimos llevarnos la victoria ", indicó.