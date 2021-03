Monterroza: "Henry Hernández sacó todos los números, nos llamó y nos dijo esto vamos a pedir"  

Marvin Monterroza, capitán del Alianza, encabezó la conferencia de prensa en la que junto a sus compañeros Henry Romero, Narciso Orellana, Jonathan Jiménez, Juan Carlos Portillo y Rodolfo Zelaya dieron su postura sobre los verdaderos motivos de su salida de la selección nacional y señalaron al capitán y portero de la azul, Henry Hernández, de "echarse para atrás" en el tema de la negociación de premios con la FESFUT.

Monterroza descartó que él y sus compañeros estén en la selección absoluta salvadoreña por dinero. "Gracias a Dios nosotros no tenemos necesidad de andar en la selección por dinero, en nuestro equipo ganamos bien y estamos al día, nunca hemos ido a la selección por dinero ni por nada".

El futbolista albo de 30 años también aclaró que la reunión con Hugo Carrillo la encabezó el portero Henry Hernández, el sacó los números y sugirió la cantidad a pedir en la propuesta a la FESFUT.

"Como en todo país del mundo siempre hay premios e incentivos por un partido amistoso, de preparación o clasificación, dicho eso quiero comentar que nosotros fuimos y hablamos con el señor Hugo Carrillo sobre premios pero fuimos y no hablamos solo por nosotros, hablamos por todos los compañeros que iban a estar convocados en la selección y fuimos por acuerpar a nuestro capitán Henry Hernández", explicó.

Marvin dijo que hubo una reunión con Henry Hernández y estuvieron además de sus compañeros albos otros futbolistas. "Una vez en un entreno, don Hugo, nos dijo que si clasificamos a la Hexagonal hay tanto de premio para ustedes y nosotros siempre íbamos con esa mentalidad con lo que él había dicho, no andábamos pidiendo nada".

Según Monterroza fue Henry Hernández quien investigó las cifras exactas en cuanto a premios que otorga la FIFA.

"En estas últimas concentraciones vino el capitán Henry Hernández y nos encerró en un cuarto en el hotel donde estábamos nosotros seis, estaban Benji, Xavi García, Ibsen Castro y otros de Once Deportivo y nos dijo así: 'esta es la oprtunidad de nosotros de agarrar dinero, no puede ser que siempre don Hugo Carrillo se quede con toda la plata, yo voy a investigar cuánto va a dar la FIFA por la clasificación y vamos a ser números a base a eso", expresó.

En el relato cronológico de Marvin, después Henry Hernández compartió con ellos los datos.

"Nos dijo tenemos que pedir esto y nosotros le dijimos si sacaste esos números y podemos pedir eso nosotros te acuerpamos...El día que nos íbamos a reunir con el presidente de la Federación, él hace llamadas que estuviéramos antes y ver esos números, él sacó todo en un papel y nos dijo así: agarremonos los huevos todos y no aceptemos lo que él nos ofrezca, esto que vamos a pedir es lo que tenemos que exigir porque ellos se van a quedar con el montón de dinero, es la última oportunidad de nosotros de agarrar dinero, nos lo dijo él", explicó.

"Nosotros como compañeros como hacemos en nuestros equipos para pedir premios en una final, lo platicamos nosotros y nos acuerpamos y quisimos hacer eso mismo con él por lo que se había hablado", detalló.

"Cuando ya estábamos con el presidente no llegamos al acuerdo, entonces nosotros dimos un paso al frente como lo habíamos aclarado le dijimos que no íbamos a aceptar la propuesta de lo que nos quería dar, Henry Hernández, nuestro capitán y el que nos había dicho eso dio un paso atrás, al ver que él dió un paso atrás no podíamos retroceder y nos tocó salirnos, otros compañeros nos dijeron que Henry se quedó hablando con el presidente y le dijo que él lo apoyaba en eso del tema económico y nosotros nos queremos tirar del barco por hablar de algo que él mismo nos había dicho", amplió el volante albo.

Marvin Monterroza también reveló que le aclararon la situación de Carlos de los Cobos. "Se lo aclaramos al profe De los Cobos en un entreno ahí y se lo dijimos que no andamos aquí por dinero sino que queremos hacer algo, quedar en la historia de nuestro país y por nuestras familias".

"Nunca fuimos por querer andar arreglando un premio y ya don Hugo ya nos había tirado una propuesta una vez que salimos a Montserrat y Santa Lucía, él nos tiró una propuesta pero nuestro capitán sacó los números y queríamos acuerparlo pero no puede ser posible que a la hora que dimos un paso al frente él se hay tirado para atrás...Henry fue quien sacó todos los números, él nos llamó y nos dijo esto vamos a pedir", agregó.