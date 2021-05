Monterroza: “Conociendo al Zarco no se van a venir a abrir”

Marvin Monterroza, capitán de Alianza, comentó acerca de lo que se espera de la final donde prevee que el cuadro santaneco no jugará de forma abierta el partido definitorio ante los albos.

El conductor de los albos ha sido uno de los jugadores que más tiempo ha estado con el técnico Jorge “Zarco” Rodríguez en los últimos años. Tomando esto en cuenta, Monterroza vaticina un planteamiento no tan ofensivo por parte de FAS el próximo domingo debido a las armas que tiene Alianza.

“Conociendo al Zarco no creo que se vayan a abrir. Sería bueno por el bien del espectáculo que sea un partido donde ambos equipos propongan pero a consciencia ellos no vendrán así. Nosotros estamos con nuestro estilo y no lo vamos a cambiar", dijo el volante aliancista.

Comentó además que "vamos a tratar de salir a buscar el partido, a tratar de quedarnos con la victoria y va a ser muy complicado, tenemos a un buen equipo enfrente pero estamos con esas ganas y motivación de poderlo hacer”, dijo Marvin.

A pesar de que el dorsal 21 de Alianza no ve un FAS que arriesgue mucho, él y el resto del plantel están conscientes de lo difícil que será enfrentar al cuadro tigrillo el fin de semana donde ambos tienen la obligación de ganar.

“Gracias a Dios hemos podido llegar a finales con Alianza. Creo que en estas instancias no hay favoritos y son equipos grandes los que van a jugar la final. La obligación es ganar por parte de cada uno de los dos equipos y esperamos nosotros estar a la altura y hacer un buen partido”, comunicó el capitán de Alianza.

El jugador albo también profundizó que en la liga local todos los equipos se conocen a la perfección. También agregó que pese a perder la serie con los santanecos en la fase hexagonal, están conscientes que es otro partido y que hay un antecedente reciente que les favorece a los capitalinos.

“En nuestro fútbol no hay nada escondido, todos nos conocemos, sabemos cómo juega cada equipo. Lo importante es el trabajo de cada uno de nosotros, más que todo enfocarnos en nosotros en mejorar cada día", dijo.

"Sabemos que FAS nos ganó la serie pero en el torneo pasado frente a Águila fue de la misma manera. Águila nos ganó los dos partidos y al final fuimos campeones”, detalló el jugador de Alianza.

Para finalizar, el conductor de la escuadra paquiderma habló acerca del trabajo mental y psicológico que viene trabajando Alianza con Ramiro Carballo en estas últimas semanas.

“Creo que es importante para nosotros manejar esa parte psicológica, nos ha ayudado mucho y creo que hacer eso nos ayuda a evitar expulsiones o sanciones”, agregó Monterroza.