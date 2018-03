Monterrosa: “Los equipos no se han desafiliado”

Luego del anuncio de 11 equipos de la primera división de desligarse de la juridiscción de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el secretario general de UNCAF, Mario Monterrosa, explicó el proceso que se debe seguir para que dicha medida se convierta en una realidad.

El primer paso, según Monterrosa, es que los equipos nacionales deben pedir ante la FESFUT la desafiliación, algo que todavía no ha sucedido.

"Nos sorprendió la decisión que tomaron los clubes. Es una decisión bastante dura y no sabemos si los clubes han tomado todas las repercusiones internacionales que esto puede tener. Ellos que ahora expresaron su voluntad no se han desafiliado. En este momento todo sigue estando normal, porque solo hay una expresión de voluntad de desafiliarse. Ellos tienen que llevar un procedimiento interno, llevar toda su papelería y solicitar la desafiliación ante la federación. Ya una vez esto se haya finiquitado, la FESFUT deberá notificar a UNCAF, CONCACAF y FIFA que esto ha sucedido y que los clubes no son clubes federados. Primero debe haber una desafiliación nacional".

Sobre la situación de los futbolistas, el representante de UNCAF afirmo que: "los jugadores quedarían fuera de FIFA porque al no ser una liga federada no pueden aplicar las reglas FIFA, no habría organismo internacional que los respalde. En estos casos el único reconocido es la federación y por ello los clubes y jugadores quedarían fuera también. Los jugadores pueden ser los más afectados en todo esto".

En el caso de Santa Tecla, que está clasificado a la Liga de Campeones de la CONCACAF, Monterrosa aseguró que el equipo sigue siendo parte del torneo regional todavía, "sin embargo, cuando ellos se desafilien quedarían fuera y sí podría venir una sanción dependiendo del momento en el que el abandono se haga, dependiendo del reglamento. Pero al estar desafiliado todo se vuelve complicado porque como UNCAF, CONCACAF no podríamos tener contacto con Santa Tecla".