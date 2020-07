"Mongo" Aguilar, el coleccionista de camisetas

La condición está en firme: solo camisetas de FAS y selección nacional. En esa pared se pueden contemplar elásticas con el sello de Tottos Pizza (1991-1992) Helados Holanda (1994-1995) Taca (1995-1997) National (1986-1987) Super Cemento Maya (1984) Jugos Sonki( 1983) Coca Cola (1986, 1987 y otros años posteriores) Muchas de esas camisas son de ediciones en las que el equipo asociado se coronó campeón de liga. Luego, del equipo nacional destaca una que proporcionó Jorge "Mágico" González, que también hace alusión a los 60 años del Mundialista de España 82, en 2018. Rodolfo Zelaya y Yimmy Cuéllar son los benefactores de camisas de selección para esa galería.

De FAS, Guillermo Rivera, Ricardo "Gato" Cuéllar , Luis "Motor" Contreras y William Osorio son los principales donantes para Raúl "Mongo" Aguilar, aquel corpulento zaguero que jugó para FAS y El Roble, en el balompié nacional. De a poco, Aguilar, quien ahora vive en Houston y trabaja en la conducción de transporte pesado, fue armando su colección. Lo ve como una manera de rendirle tributo al equipo santaneco, ese en el que se formó desde el fútbol aficionado. Saltó desde el FAS Zacamil hasta la reserva y luego al primer equipo.

"Solo tengo en mi colección las camisas de FAS y Selección. Pero si debería tener una de cada equipo en el que jugué, Independiente, E Roble. Luego, sobre el amor a FAS puedo decir que me comenzó desde 1983, cuando yo era bolerito en el Cuscatlán. Vi a ese FAS Sonki y el de Super Cemento Maya. Vi a ese FAS de Néstor Cataldo, David Cabrera, Manolo Álvarez y otros. Pero también veía a la selección. Recuerdo que en 1986, Óscar Ruggeri, campeón del Mundo con Argentina, vino con River Plate y yo le pedí las medias y me regaló sus tacos. Luego a Ricardo Mora, seguido le pedía cosas cuando él jugaba en Once Lobos. Luego a mi hijo le puse como nombre Émerson, en honor al exportero de Brasil. Yo estuve en el estadio Cuscatlán cuando la Selección jugó contra el Gremio brasileño", recordó el exzaguero central.

¿Por qué lo de "Mongo"'?

Lo del sobrenombre de Mongo surgió en la primera vez en que Aguilar llegó a entrenar al estadio Óscar Quiteño, de Santa Ana, con el primer equipo de los asociados. Llegó con una gorra y una mochila porque antes había estado en clases de bachillerato, opción contador, en el INFRAMEN, de San Salvador. Al verlo en el camerino, recuerda que Jorge "Zapatero" Ábrego le halló un parecido con el gato "Mongo", de una serie de felinos que se transmitía por televisión en las décadas de los ochenta y noventa.

"Recuerdo que estábamos en el FAS Tottos Pizza, de la histórica Liga B. Recuerdo que había un torneo de Copa y FAS debía alinear al menos a tres juveniles en esa competencia. Carlos "Imacasa" Recinos, quien en ese momento era asistente del tico Marvin Rodríguez, en FAS, llegó a decirnos que necesitaba a tres juveniles para que fueran a entrenar con el primer equipo. Yo fui uno de los escogidos. Llegué al camerino tigrillos con una mochila puesta, gorra para atrás y yo estaba un poco gordito en ese momento, no lo voy a negar. Cuando me ve "Zapatero" Ábrego, me dice que iba a entrenar con ellos un "Mongo" chino. Desde entonces ya no me quité ese apodo. Hasta canción me habían hecho. La verdad es que eso no me desagrada", apuntó el exdefensor.