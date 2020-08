Moisés García: "Por el bien general nos deben hacer las pruebas a todos"

Moisés Xavier García, capitán de FAS y seleccionado nacional advirtió que será necesario que a los jugadores de los 12 equipos que conforman la primera división se les haga las respectivas pruebas para detectar el COVID-19 antes que el próximo mes de septiembre se abra la ventana para que los equipos puedan iniciar su pretemporada en las canchas de los distintos escenarios deportivos del país.

"Creo que debe ser lo principal sobre las medidas de sanidad que se deben de implementar, siento que en lo personal se deben hacer las pruebas, la verdad es un riesgo no hacerse las pruebas, es un riesgo para todos, pero si el INDES lo avala (el inicio del torneo) debemos ser todos responsables de no contagiarnos, para mí debe ser lo principal el hacerles las pruebas a los jugadores", admitió el jugador capitalino de 30 años quien confesó que hablar sobre ese tema en momentos en que la pandemia ha ganado terreno en el país es difícil de abordar.

"Es complicado el tema, brindar una opinión sobre eso luego de vivir algunos retrasos del inicio de la liga ya que los contagios siguen en alza y no se vislumbra una baja al mismo. Debemos ser todos responsables sobre el tema ya que para arrancar la liga se debe de hacer sobre la base de un buen protocolo de sanidad".

La primera división ratificaría este viernes por la tarde el inicio de la temporada 2020-2021 para el próximo 10 de octubre (o en su defecto adelantar una semana) cuando se reúna de manera virtual los 12 presidentes de los equipos de la liga mayor.

En dicha reunión donde estará presente el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, la primera división conocerá de primera mano el borrador del protocolo de sanidad que el INDES ya avaló y que resta solo recibir el visto bueno de parte del Ministerio de Salud (MINSAL) para ponerlo en marcha.

En ella se estipula entre otros temas que ninguno de los equipos profesionales de la liga mayor está obligado a realizar las pruebas de COVID-19 a sus planteles, una ordenanza que el actual defensor central de FAS no está de acuerdo.

"Como FAS aún no se ha hablado sobre el tema por la misma incertidumbre de no saber aún si la fecha de inicio del torneo se mantendrá, creo que cuando se tenga una certeza del inicio cada equipo verá los protocolos que existan, siento que no solo como FAS se debe tocar ese tema, pienso que lo principal debe ser hacerse las pruebas" reconoció el defensor nacional al respecto.

"Pero si no es así debemos asumir esa responsabilidad de manera individual, será un tema que se tocará el día en que nos reunamos para iniciar la pretemporada de manera interna, la petición será esa, que la dirigencia busque la manera para que se hagan las pruebas porque muchos podemos ser asintomáticos y llegar así a un partido oficial sería arriesgado jugar así aunque no haya público en el estadio. Costa Rica las hizo antes del inicio del torneo, en Guatemala ya se hicieron esas pruebas una semana antes de su pretemporada", reclamó el jugador.

SIN FECHA DE INICIO

Moisés García aseguró que como FAS aún no existe una fecha precisa de inicio de labores en pretemporada ya que ésta se hará hasta conocer la fecha oficial de inicio del torneo Apertura 2020. Mientras tanto el plantel tigrillo se mantiene en labores físicas individuales en línea a fin de no perder dicha condición a la hora del llamado.

"La pretemporada aún no tiene una fecha precisa en el equipo, había hablado iniciarla para el 7 de este mes pero como hubo un atraso en la fase de apertura económica se pasó luego para el 20 de este mes, ahora debemos esperar la notificación de la junta directiva luego de la reunión del próximo viernes de los presidentes", aclaró.

Sobre el tema del posible llamado a la selección para alistar los partidos en la fecha FIFA de octubre, Xavi García aseguró que es necesario comenzar las labores "después de todo la injusticia contra nosotros con el nuevo formato de competencia. Me parece bien comenzar los entrenos hay que afrontar lo que se viene. Creo que estar concentrados será bien hacerlo, espero que se les haga las pruebas a los jugadores convocados". .

Sobre su posible retorno a la Selecta tras perderse el último llamado del mexicano Carlos De los Cobos, el defensor central asociado indicó que "espero de verdad esa convocatoria, lo platiqué con el profe sobre mi problema lumbar y por eso no accedí a la última convocatoria. Ahora es distinto, me he recuperado, estoy al 100% y si me llaman debo pelear un puesto para esas eliminatorias a partir de octubre", acotó el jugador que pese a los deseos de enfundarse de nuevo la camiseta nacional es consciente que por el momento no existen las condiciones sanitarias para solventar los compromisos oficiales que ha programado la CONCACAF en la ruta hacia la Copa del Mundo de Catar 2022.

"Por el momento ahora no hay condiciones de jugar en octubre, pero si comenzamos en este mes los entrenamientos podríamos llegar con cierto nivel físico para los dos partidos de ese mes ya que siento que no llegaríamos en desventaja en comparación de los demás países con quienes debamos enfrentar para pasar a la siguiente fase de las eliminatorias de la CONCACAF", aseguró el defensor nacional que suma más de medio centenar de partidos internacionales con la camiseta azul y blanco desde su debut el 30 de mayo del 2008 en un amistoso ante Guatemala en el Robert F. Kennedy de Washington D.C .

"Ojalá las condiciones de hoy a octubre se mejore para bien de todos, hay muchas personas que están sufriendo luego de cinco a seis meses lejos del fútbol, sabemos que es un virus complicado y que ha afectado a muchos en lo económico y en lo emocional y una apertura del fútbol, un inicio de labores con la selección será beneficioso para todos ya que necesitamos que esto se reactive".