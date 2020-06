Moíses Mejía y el negocio de los ceviches y lácteos

Para Moisés "el Chocho" Mejía la falta de fútbol le ha dado el impulso para sacar adelante su negocio personal. Se trata de la venta de ceviches y lácteos en San Salvador y Metapán, del cual ya tiene dos semanas y el que le ha dado una gran motivación para salir adelante.

Mejía es consciente al manifestar que "no sabemos cuándo va a regresar el fútbol" y tomando en cuenta que no hay actividad deportiva desde hace casi tres meses, no quería quedarse con los brazos cruzados y decidió emprender para tener ingresos en su familia.

"Aquí ando trabajando vendiendo cócteles de camarón, de conchas, ceviches, también lácteos. Ofrezco los menús por redes sociales y la gente me hace los pedidos. Voy para tres semanas de tener este negocio", destacó.

Mejía recibe los pedidos durante la semana y los entrega viernes, sábado y domingo. Es un negocio propio y cuenta con el apoyo de su familia quienes le ayudan con los preparativos y la distribución. Para realizar los pedidos se pueden contactar con él al 70161860 o en sus redes sociales como Alex Mejía.

"Me puse a pensar que así como está la situación en el país por la pandemia no creo que la liga (mayor de fútbol) vaya a empezar en agosto, se puede pasar todo el año igual. Estar sacando dinero y no tener ingresos entonces se puede complicar por lo que decidí abrir este negocio para recibir algo y no quedarme sin nada", destacó.

La idea de los ceviches y cócteles surgió porque es una de las especialidades que "Chocho" puede hacer a la hora de cocinar. Además, confesó que una de las personas que más le ha apoyado es el también futbolista y presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador, Carlos Carrillo.

"Él vendía esto también y le dije que tenía la idea de hacer algo similar y me dijo que Gracias a Dios le estaba yendo muy bien. Me apoyó y me lanzara en esto. Además me presentó donde sus proveedores para adquirir el producto y ha sido buena onda porque me ha ayudado ", destacó.

Sobre los puntos de entrega, Mejía dijo que vende los platillos en San Salvador y sus alrededores incluyendo Apopa, Nejapa, Soyapango, Santa Tecla y también en Metapán. Cuenta con dos colaboradores que le ayudan en repartir los encargos aunque "a veces cuando tengo muchos pedidos me toca salir a dejarlos también. Espero en los próximos días conseguir otro amigo para ir a repartir".

De esta manera "el Chocho" busca tener un ingreso aparte del fútbol y considera que esta venta de ceviches, camarones y lácteos le ha venido como anillo al dedo. "Mientras se decide cuándo vuelve el fútbol, hemos tomado a bien meternos en este negocio. La verdad es que me ha ayudado mucho", reconoció.

Mejía llegó al Isidro Metapán para el Apertura 2018 y desde entonces se mantiene con los jaguares. También ha militado en el FAS (dos ocasiones), Sonsonate, Firpo y Chalatenango.