Moisés Mejía: "Ya estoy concentrado al cien por ciento en mi nuevo equipo"

Moisés Mejía, uno de los refuerzos del Platense en la zaga de cara al Clausura 2023, habló sobre sus primeras sensaciones con el equipo.

El cuadro viroleño perdió la Copa Fraternidad ante el Deportivo Achuapa de Guatemala, un torneo de carácter amistoso.

"Independientemente del resultado, el profesor estaba tratando de ver otras cosas como el funcionamiento del equipo, la intensidad que metían los compañeros. No es el resultado que esperábamos, pero la verdad es que nos sirvió de mucho este juego, tanto nosotros como compañeros para terminar de conocernos, conjuntarnos, como al profesor, probar y ver cosas nuevas. Estamos satisfechos en el resultado en el sentido que corrimos, nos gustó el funcionamiento del equipo y al final pudimos empatar", indicó.

El defensa aseguró que seguirá trabajando para ocupar un puesto en el equipo titular y estar disponible para cuando el técnico Rubén Da Silva lo considere para jugar.

"Yo recién voy llegando al equipo y tengo que entrenar duro para hacerme un lugar en el 11, ya que los jugadores que vienen del torneo pasado han estado haciendo las cosas muy bien, ahorita andan bien y solamente toca prepararme de la mejor manera, esperar la oportunidad cuando el profesor lo vea necesario y tratar de aportar al equipo cuando sea llamado a jugar para el 11", expresó.

Sobre los puntos a mejorar, Mejía comentó que "podemos mejorar un poquito más en la tenencia de la pelota que a veces dejamos de jugar, cuando lo hacemos lo hacemos muy bien, pero por tramos lo dejamos de intentar, así que tenemos que atrevernos a seguir intentando siempre, por lo demás todo bien, la intensidad e idea de juego me parecen muy bien y esperamos mejorar en eso para poder ser un mejor equipo".

Moisés se mostró feliz por la bienvenida que le han dado al equipo sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico, así como los aficionados, y espera poder retribuirles el apoyo.

"Los compañeros y el cuerpo técnico me han recibido muy bien, también varios aficionados me han recibido muy bien, me han escrito mensajes de apoyo, me han hecho sentir su apoyo la verdad y eso es motivante para mí, así que espero poder retribuirles con mi trabajo en la cancha esa confianza y ese cariño que me han dado", señaló.

Mejía también comentó que su situación con Firpo ya se solucionó, por lo que estará disponible para jugar desde la primera fecha con el Platense.

"Sí. Por lo que tengo entendido ya está todo arreglado. Ya tengo la resciliación firmada por el presidente de Firpo, ya tenemos la copia, solamente falta presentarla en la Federación, por lo demás ya no tenemos ningún impase, creo que cerramos las negociaciones de la mejor manera y ahorita ya estoy concentrado al cien por ciento en mi nuevo equipo", concluyó.