Moisés Mejía: “En Firpo no nos han pagado y ya me cansé”

El jugador de Firpo Moisés “el chocho” Mejía informó a El Gráfico que la dirigencia no ha cancelado la deuda con los jugadores.

El elemento pampero explicó que hasta la fecha, él y otros compañeros no han recibido salario en los últimos dos meses a pesar del comunicado que lanzó la FESFUT hace unas semanas dónde anunció que los documentos legales de pago en el equipo estaban en orden.

Mejía expresó que la situación que atraviesa es delicada y al mismo tiempo de carácter urgente ya que su hijo tiene problemas de salud por lo cual necesita el dinero que le debe la institución taurina para poder cuidar de él.

¿Qué opinión tienes del comunicado que sacó la Federación sobre la situación salarial Firpo?

A mí se me hace un poco extraño porque no sé qué documento han presentado ellos cuando llegaron con la Federación. Por lo menos en las cuentas que llevo se me deben dos meses como de $500 y he estado pidiendo los recibos a la tesorera del equipo para cuadrar cuentas y poner la demanda si se han cumplido los dos meses.

¿Por qué no has demandado al equipo ante la FESFUT?

Por lo menos de mi parte, no he ido a demandar porque no tengo los recibos y no quiero llegar a la FESFUT con un dato erróneo. A mi me deben dos meses y la tesorera me dijo la última vez que le firmé unos adelantos que se me debía dos meses precisamente.

¿Has hablado con el presidente del equipo?

He tenido comunicación con Juan Pablo Herrera todos estos días. Él me dijo que me iba a pagar desde el lunes y me mintió luego me dijo que martes y miércoles y me siguió mintiendo y así me tuvo toda la semana poniéndome excusa tras excusa.

¿Qué fue lo último que le dijiste a Juan Pablo Herrera?

Lo último que le dije fue que ya estaba cansado y que estaba harto de tener que estar rogando por dinero que gané y solamente me empezó a ignorar. Yo reaccioné hasta que mi hijo se puso mal de salud y busqué que ellos me cancelaran algo, por lo menos una parte de lo adeudado pero ni aún así quisieron. Yo estoy preocupado por la salud de mi hijo y es por eso que reaccioné.

¿Tus compañeros están en la misma situación?

Hay varios compañeros que me han comentado que le deben dos meses también”

¿Cómo está tu situación contractual con Firpo?

Mi contrato terminó este torneo. En algún momento me dijeron que me iban a renovar pero no creo que lo hagan y a estas alturas eso ya no me interesa. Uno ya no tiene motivación para seguir en el equipo. Lo único que me interesa es que me paguen.

¿Han firmado algún finiquito?

No para nada, no nos han citado para firmar finiquito o algo por el estilo.

¿Cómo te sentís en Firpo?

Yo quisiera seguir en Firpo por el equipo y su afición pero con las irresponsabilidades de estos señores está difícil.