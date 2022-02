Moisés Mejía: “Creo que merecimos sumar de tres”

El Firpo sacó un empate valioso ante el Alianza en el estadio Cuscatlán, a pesar que el encuentro acabó sin goles y los pamperos no pudieron cortar su racha de tres duelos sin victorias.



Para el defensa Moisés Mejía, el resultado fue positivo para el equipo y se mostró satisfecho por sacarle un punto a los albos en su casa.



“Satisfecho con el resultado porque sabemos lo complicado que es venir a jugar contra Alianza en su cancha. El equipo tuvo un gran rendimiento y gracias a Dios que nos llevamos un punto muy valioso para nosotros, queremos ya sumar de a tres pero un punto también nos sirve mucho a nosotros”, expresó.



Mejía, incluso señaló que lo justo era haber sacado la victoria debido a que tuvieron opciones claras de gol en el encuentro.



“Para ser sincero creo que merecimos sumar de tres, porque tuvimos dos o tres opciones claras que si hubiéramos estado finos frente al marco, hubiéramos concretado, otra historia sería verdad, ahora toca recuperarse pensando en los próximos partidos para tratar de sumar en casa de tres”, argumentó.



Con este partido, los pamperos prolongan a cuatro partidos los encuentros en los que no han ganado, sacando su único triunfo en la primera fecha ante Municipal Limeño, equipo que pelea por no descender en el torneo; no obstante, el zaguero destacó el trabajo hecho por sus compañeros y está seguro que en el futuro mejorarán los resultados para su equipo.



“Sabíamos que veníamos de una pequeña racha en la que no hemos logrado sumar de a tres y esperábamos sumar (tres puntos) ahora, lamentablemente no se nos dio, pero nosotros tranquilos porque el equipo está funcionando bien, los compañeros están teniendo un gran rendimiento, eso nos da tranquilidad para seguir trabajando, sabemos que estamos haciendo las cosas bien, tenemos que estar quizá un poquito más finos de cara al arco y las cosas van a venir para mejor”, comentó.