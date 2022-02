Modric se ve jugando hasta los 40 años

El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric, de 36 años, no quiere poner fecha a su retirada y asegura que se ve capaz de jugar "hasta los 40 más o menos", ya que se encuentra "muy bien físicamente y mentalmente" por lo que espera aplazar el final de su carrera deportiva "cuanto más tarde mejor".

"No sé hasta qué año voy a jugar, 40 más o menos, ya veremos. Tengo que ir poco a poco y disfrutar de lo que estoy haciendo. Me siento muy bien físicamente, que es importante, y mentalmente también. Estoy en un club muy grande, el mejor del mundo sin ninguna duda, y estoy trabajando para mantener este nivel los más años posibles", aseguró el futbolista croata en declaraciones al diario As tras convertirse en inversor de la red social deportiva Sportening, que acaba de anunciar su lanzamiento en España.

Modric cumplirá 37 años al inicio de la próxima temporada, el 9 de septiembre, pero no los siente en las piernas. Tanto es así que en lo que llevamos de temporada ha disputado 26 partidos, la mayoría de ellos en el once titular, en los que ha anotado dos goles y repartido cinco asistencias.

"Estoy a punto de cumplir 37 y me siento muy bien de verdad. He trabajado fuera de Valdebebas y del club los puntos que puedo mejorar, sobre todo mantener el físico que es muy importante en el futbol de hoy. Ya veremos cuándo va a ser, pero cuanto más tarde mejor", afirmó.

El futbolista balcánico, que obtuvo en 2018 el Balón de Oro y el The Best de la FIFA al mejor jugador mundial, considera la Décima ganada en Lisboa en 2014 como su mejor recuerdo como madridista. "Cuando llegué aquí todo el mundo hablaba de la Décima, no había otra cosa más importante, y conquistarla de la manera que lo hicimos fue algo impresionante", recordó Modric, para quien lo conseguido en las nueve temporadas y media que lleva de blanco es "más de lo que esperaba".

Modric es uno de los inversores de Sportening, una aplicación que conecta a personas interesadas en temática deportiva para compartir información, imágenes y vídeos deportivos, que acaba de anunciar su llegada a España. Actualmente cuenta con 250.000 usuarios registrados entre Reino Unido, Estados Unidos e Italia y según sus portavoces se registran en ella 2.000 personas cada día.