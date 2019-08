Modric se queda en el Madrid 

El periódico español AS desmintió los rumores que ponían al mediocampista Luka Modric fuera del Real Madrid luego de que varios medios europeos publicaran que el croata sería una ficha de cambio para el fichaje de Neymar del París Saint Germain de Francia.



Fuentes cercanas a Luka hablaron con el rotativo español para despejar cualquier duda. Dichas fuentes aseguraron que Modric se quedará en la entidad blanca y aclararon que nunca hubo acercamientos con la gente de París.



Otros de los puntos claves para descartar dichas afirmaciones que circularon el día de ayer es que el técnico Zinedine Zidane cuenta con él y el club también. Modric está bien en Madrid y en el Real Madrid.



Modric es el actual Balón de Oro y The Best, por lo que el club no pondría a uno de sus jugadores insignias como moneda de cambio.