Modric lo confiesa: retirarse en el Real Madrid

El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric afirmó hoy que quiere retirarse en el club blanco y que todavía puede jugar a su máximo nivel durante dos años, pero que todo dependerá de la dirección.







"Sé que puedo jugar al máximo nivel durante dos años más, luego ya veremos. Me gustaría terminar mi carrera en el Real, pero dependerá de la dirección", apuntó en una entrevista que publica hoy el diario deportivo italiano "La Gazzetta dello Sport".







Modric también se refirió a su ex compañero en el Madrid, Cristiano Ronaldo, que ahora juega en el Juventus, para afirmar que "está entre los mejores (futbolistas) de la historia" y que el club merengue echa de menos sus goles y su temperamento.







"Cristiano siempre quiere ganar, nos motivó y nos hizo reaccionar. (...) Tiene un gran corazón, siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesita", elogió el futbolista croata.







Modric también mencionó al delantero francés Kylian Mbappé, que está en las filas del París Saint-Germain desde 2018, para alabar su buen juego, pero admitió que para terminar de brillar necesitaría "ir a un campeonato en el que su equipo no ganara tan fácilmente".







"También veo un gran potencial en Vinicius (Júnior), y me gustan (Kevin) De Bruyne y (su compañero en el Manchester City, Raheem) Sterling", comentó.







En la entrevista también aprovechó la ocasión para recordar cómo su padre le regaló cuando era pequeño una camiseta del Milan y citar a Francesco Totti, Alessandro Del Piero y Andrea Pirlo como sus futbolistas más admirados del "calcio" italiano.