Modric: “Todavía hay mucha hambre en este equipo”

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, fue nombrado mejor jugador del partido frente al Atalanta (3-1) y quiso destacar tras el partido, y el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones, que el equipo “todavía” tiene “mucha hambre” y que cree que pueden “llegar lejos” en la competición.



“Lo importante era pasar a cuartos, que no lo hemos hecho los dos últimos años. Tenemos que ir paso a paso y ver dónde podemos llegar. Hemos demostrado esta noche que todavía hay mucha hambre en este equipo y que queremos seguir ganando. Creo que podemos llegar lejos, ya veremos dónde, pero lo de hoy era importante”, dijo en Movistar+ tras el encuentro.



Un Modric que fue el mejor del partido a sus 35 años y que aseguró, entre risas, sentirse más joven: “No sé. ¿27? (ríe). Me siento muy bien. Siempre digo que no hay que mirar los años, es importante lo que el jugador hace en el campo. Con mi físico y con todo lo que he logrado aquí todavía tengo hambre para seguir haciendo las cosas bien y para competir al nivel más alto. Trabajo día a día para conseguir todo esto y me siento muy bien”, comentó.



El primer tanto del encuentro llegó tras una recuperación del croata en una presión alta, que reconoció que es algo que les había pedido el francés Zinedine Zidane: “Ese gol nos vino en un momento importante. Nos dijo el míster que teníamos que presionar y justo ahí metimos el gol que nos dio confianza el resto del partido”, declaró.