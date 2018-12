Modric: "Es un año de ensueño para mi"

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, cerró un 2018 inolvidable marcando el primer tanto de la final del Mundial de Clubes ante Al Ain, en el que consideró "un año de ensueño".

"Es un año inolvidable para mí, ha sido un año perfecto ganando Champions, un Mundial espectacular con Croacia como equipo e individualmente, han llegado muchos premios y ahora un nuevo título con el Real Madrid. Este año es de ensueño, queda escrito para siempre en mi agenda, va a tener un sitio especial para mí. No puedo pedir más", dijo a Real Madrid tv.

Modric destacó que el tercer Mundial de Clubes consecutivo "es un titulo muy importante" con el que la plantilla madridista quería "terminar el año de la mejor manera posible".

"Hemos hecho un partido serio desde el primer minuto. Estamos muy contentos por terminar así el año, ganando el tercer Mundial consecutivo", añadió.

Reconoció el croata que se siente especialmente bien jugando el Mundial de Clubes y mostró su felicidad por marcar su primer tanto del curso.

"Me siento bien jugando en esta competición. El año pasado tuve un par de oportunidades para marcar y no lo conseguí, hoy hice el primero de la final y estoy muy contento por marcar mi primer gol de la temporada. Ojalá lleguen más en el futuro. Ganar este título era muy importante y nos va a dar confianza", opinó.

"Karim me dejó un buen balón, controlé y decidí tirar. Todos me dicen que tengo que tirar más pero me gusta más pasar a otros compañeros", sentenció analizando la jugada del primer tanto del partido.