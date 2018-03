Modesto Torres, presidente del Firpo: “Lo que hacen es una falta de respeto”

El presidente del Luis Ángel Firpo, Modesto Torres, dijo que lo que están haciendo los jugadores extranjeros del equipo es una falta de respeto, pues no han tenido el valor de hablar directamente con él sobre sus pretensiones."Hablan con los medios, pero no lo hacen conmigo que soy el presidente. Ninguno de ellos me ha buscando para hablar de su situación. Si no juegan es por decisión del cuerpo técnico, no porque hayan sido separados del equipo", dijo Torres, sobre el caso de los venezolanos César González y Pierre Pluchino, y del panameño Nicolás Muñoz."Lo que he sabido de ellos lo he visto en las redes sociales y en declaraciones que les han dado a ustedes. Pude ver una nota de César, en la que decía que no iba a jugar más con el equipo, pero conmigo no han hablado nada, no sé qué es lo que pasa con ellos", agregó el dirigente.Según Torres, si los jugadores no entran en las convocatorias o no juegan es decisión técnica, no de la junta directiva."Si ellos no juegan es porque el técnico así lo considera. Ellos en ningún momento han sido separados ni los hemos hecho a un lado", agregó Torres, quien adquirió el equipo a mediados del presente torneo, luego de negociar con los antiguos propietarios y con el presidente anterior, Raúl Mendoza Galo.El nuevo dirigente, quien este martes realizó algunos trámites en el Ministerio de Gobernación para terminar con el traspaso del equipo, aclaró que sin importar si juegan o no los tres extranjeros serán finiquitados."Ellos terminan contrata con el equipo al final del torneo, así es que en ese momento vamos a proceder a finiquitarlos, es lo de ley, es lo legal", explicó.Sobre el caso del ex gerente del equipo, Arquímides Mendoza, quien pide una indemnización y el pago de salarios atrasados tras su despido, Torres explicó que no sabe nada pues Mendoza trabajó con Mendoza Galo y no con esta nueva administración."De él no sé nada, mi gerente es Luis Santana. Leí que me había demandado y que me habían citado a no sé qué institución, pero de eso no sé nada. A mí no me han citado de ningún lugar, no he recibido ninguna documentación de eso", aclaró.Finalizó diciendo que sabe que Mendoza presentó una petición a la oficina de la Liga Mayor para que le ayudaran a cobrar la deuda que el equipo tiene con él, pero que no fue escuchado."Fue a la Liga y a la Federación (FESFUT), pero no fue escuchado. En la Liga no pueden hacer nada sobre contratos, ya que eso es algo entre los equipos y los empleados. En el caso de la Federación, también le negó la petición. Buscamos algún contrato con él, pero no existe contrato. Si lo tuvo es con la dirigencia anterior", explicó.