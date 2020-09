Mitchell Mercado se disculpó con Metapán

Con un mensaje en una de sus redes sociales, el delantero colombiano Mitchell Mercado ofreció disculpas a la dirigencia de Isidro Metapán, plantel con el que además de Alianza, firmó contrato para el Apertura 2020. Tras la publicación, el cafetero da por concluida su relación con los caleros y se concentrará en el trabajo de pretemporada con los albos.

"Expreso mis más sinceras disculpas a la dirigencia de A.D. Isidro Metapán y a la afición, que respalda en las buenas y en las malas al club Jaguar. No puedo excusarme de un momento que hoy claramente reconozco fue una acción de imprudencia. No me queda más que agradecerle al presidente Rafael Morataya y a su dirigencia por el apoyo que me brindaron en su momento, son y serán siempre una institución a la que se le debe respeto por la gran labor que hacen para su afición y Metapán", redactó en sus redes sociales el delantero cafetero.

Por su parte, Morataya, titular de la dirigencia metapaneca, dijo que presentar esas disculpas de parte del colombiano era requisito indispensable para que Mercado se pudiera ir a las filas aliancistas, sin ningún problema. Aparte de eso, el dirigente del equipo jaguar confirmó que logró un acuerdo con el vicepresidente de Alianza, Pedro Hernández, en el caso de este jugador suramericano.

"Todo eso se logró, porque con el vicepresidente de Alianza, Pedro Hernández, tenemos una buena relación entre dirigentes. Cuando las cosas se tratan de esta forma, uno accede. Pero si hubiera sido con Lisandro Pohl, exdirectivo albo, hubiera sido complicado. Hemos suavizado todo. Yo con el jugador ni he hablado, sino que todo el arreglo ha sido con el vicepresidente de Alianza", dijo Morataya, quien aseveró que si para futuros torneos el cuerpo técnico de Metapán solicita a Mercado, podrían pasar a considerarlo.