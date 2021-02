Mitchell Mercado logró su primer título en El Salvador 

El delantero colombiano Mitchell Mercado logró su primera corona en el fútbol salvadoreño, al derrotar 3-0 al Águila en la final del Apertura 2020. El atacante albo no pudo terminar el encuentro, ya que tuvo que salir por lesión al minuto 68.

A pesar de no concluir el encuentro, Mercado mencionó sentirse satisfecho con el gane. “Lastimosamente me tuve que salir. No aguantaba la lesión que tenía y gracias a dios se pudo cumplir ese objetivo que teníamos, que era quedar campeón para todas esas personas que nos vienen apoyar”.

Mercado logró su primer título en el fútbol salvadoreño, luego de haber jugado una temporada con El Vencedor en la Primera División de El Salvador.

“Claro, es mi primer título y se lo dedico a todas las personas que confían en mí, a mi familia que está en Colombia y a esas personas que siempre me han apoyado”, dijo el delantero de Alianza.