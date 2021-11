Mitchell Mercado, de goleador a asistidor en Alianza

Mitchell Mercado ha sido una de las piezas claves de Milton ‘Tigana’ Meléndez en lo que va del Apertura 2021. El atacante colombiano no ha logrado perforar las metas rivales pero sí ha dado seis pases de gol para alimentar la cuota goleadora de sus compañeros.

Debido al gran momento de Duvier Riascos, y los ingresos como revulsivo en la parte complementaria de Rodolfo Zelaya, Mercado ha tenido que bajar su posición asistiendo a sus compañeros y contribuyendo a la elaboración de las anotaciones en este certamen.

“El profesor me ha puesto en varias posiciones, gracias a Dios le he respondido al profesor entonces dónde él me necesite yo voy a estar. Tenemos buenos delanteros como Duvier y Fito que es una figura aquí en Alianza. Me gustaría jugar en mi posición pero sabemos que Riascos está pasando por un buen momento al igual que Fito cuando entra”, explicó Mercado.

Duvier Riascos, Ezequiel Rivas, Juan Carlos Portillo y Marvin Monterroza han sido los beneficiados por los pases de gol del colombiano ya que lograron anotar en lo que va del Apertura.

Mitchell Mercado entrenando con Alianza, cortesía: Alianza FC

Este sábado, el líder Alianza recibirá a Metapán en el Cuscatlán dónde buscarán certificar el primer puesto del Apertura de cara a la finalización de la fase regular del mismo, dónde Mercado apunta a ser una de las piezas titulares para el partido ante los santanecos.

“Para nosotros, todos los partidos son importantes a pesar que Metapán no esté pasando por un buen momento, nosotros vamos a hacer lo nuestro como lo venimos haciendo para sacar los tres puntos y alejarnos de esos equipos que nos vienen siguiendo”, comentó Mitchell.

Actualmente, Alianza es líder con 39 puntos, a nueve unidades de diferencia con el segundo lugar y con 15 puntos en juego. Hay que mencionar que si los albos logran sumar 12 puntos en estos cinco partidos, estarían igualando su mejor registro goleador en un torneo corto.

“Cualquier equipo quisiera estar en el lugar que estamos nosotros con los puntos que llevamos de diferencia pero eso no significa que nos vamos a quedar tranquilos y que nos vamos a relajar, al contrario estamos dando al máximo y hay que ganar o ganar sin relajarnos porque en cualquier momento nos pueden alcanzar”, agregó el atacante colombiano.

Asistencias de Mitchell Mercado

Jornada 1, dos asistencias a Duvier Riascos ante Municipal Limeño

Jornada 7, una asistencia a Ezequiel Rivas ante Metapán

Jornada 9, una asistencia a Juan Carlos Portillo ante Santa Tecla

Jornada 15, una asistencia a Marvin Monterroza ante Firpo

Jornada 16, una asistencia a Duvier Riascos ante Once Deportivo