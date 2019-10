Mitchell Mercado: "Tomaré ese riesgo de jugar'"

Hace 17 días, el delantero colombiano de El Vencedor, Mitchell Mercado, salió del juego ante Águila, por la jornada 12, debido a trauma craneoencefálico. De manera preliminar había que esperar al menos 30 días para recibir el alta deportiva. Pero ahora, de cara al juego de este viernes, contra Metapán, Mercado dijo que ya no tiene dolencias, por lo que deja a criterio del técnico, Víctor Coreas, incluirlo en cancha, ya sea como titular o recambio.

"Me siento bien. Es decisión mía tomar ese riesgo de jugar. Ya les dije a los profesores que me dieran la oportunidad de jugar. Realmente me siento bien. Ya quedaría en los técnicos darme la oportunidad. No he sentido malestar", dijo el delantero cafetero en charla con EL GRÁFICO.

Mercado dijo si entra como titular o cambio va a aprovechar la oportunidad que se le otorgue."Como le dije antes, voy a tomar ese riesgo de jugar. Espero seguir con el ritmo de juego que había mostrado antes de la lesión", dijo el delantero suramericano.

Por ahora, Mercado ha convertido cinco tantos. Es el segundo goleador de los tabudos, dado que el primero es el panameño, Nicolás Muñoz, con diez dianas.